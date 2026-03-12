Η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας La Repubblica μετέδωσε ότι πύραυλος έπληξε απόψε την ιταλική στρατιωτική βάση στο Ερμπίλ, στην περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γραμματέας των Ιταλών Οικολόγων, Άντζελο Μπονέλι, ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, Γκουίντο Κροζέτο, τον ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι όλοι οι στρατιώτες που βρίσκονται στη βάση είναι καλά στην υγεία τους.