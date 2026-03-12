Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι θα διαθέσει σταδιακά 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), με στόχο να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ εξουσιοδότησε το υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύσει 172 εκατομμύρια βαρέλια προερχόμενα από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργού Κρις Ράιτ.

Με δεδομένο τον προβλεπόμενο ρυθμό διάθεσης, οι παραδόσεις της ποσότητας αυτής θα απαιτήσουν «περίπου 120 ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός Ράιτ.