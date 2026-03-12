Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Τετάρτη ότι το Ιράν είναι «σχεδόν στο τέλος της γραμμής» αλλά αυτό «δεν σημαίνει ότι θα το τερματίσουμε αμέσως» και τόνισε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν τη δυνατότητα να καταστήσουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση της χώρας «σχεδόν αδύνατη», ενώ ο πόλεμος συμπληρώνει ήδη 13 ημέρες.

«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (…) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσιγκτον, αφού επέστρεψε από περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.

Το Ιράν είναι «κοντά στο τέλος της γραμμής. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι «το Στενό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση», αναφερόμενος προφανώς στο Στενό του Ορμούζ, τον οποίο το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου ως αντίποινα στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα που αναφέρει ότι το Ιράν προσπαθεί να πραγματοποιήσει επίθεση στην Καλιφόρνια, ο Τραμπ απάντησε ότι το ζήτημα διερευνάται, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Συμβαίνουν πολλά ταυτόχρονα, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αντιμετωπίζουμε όπως έρχονται», πρόσθεσε