Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου αναφοράς WTI σημειώνει εκρηκτική άνοδο, ξεπερνώντας το 5%, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απελευθέρωση μέρους των στρατηγικών της αποθεμάτων πετρελαίου για να μετριάσει τις ελλείψεις, μια κίνηση που ωστόσο δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις αγορές.

Περί τη 01:25 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της ποικιλίας West Texas Intermediate αυξανόταν κατά 5,48%, στα 92,03 δολάρια. Από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου, η τιμή του βαρελιού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 20 δολάρια και πλέον.