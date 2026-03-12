Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε ένα drone που πλησίαζε σε περιοχή όπου βρίσκονται ξένες πρεσβείες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Ένα εχθρικό drone καταρρίφθηκε ενώ επιχειρούσε να πλησιάσει την περιοχή των πρεσβειών», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στο X, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε επίσης ένα drone στα ανατολικά της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε επίσης ότι οι αντιαεροπορικές του δυνάμεις αναχαίτισαν αρκετά drones, καθώς το Ιράν πραγματοποιεί επιθέσεις σε πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες του Κόλπου, υποσχόμενο να στοχεύσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας ως αντίποινα για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.