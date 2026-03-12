Επίθεση στο λιμάνι της Βασόρας στο Ιράκ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον ένα άτομο και ανάγκασε τις αρχές να διακόψουν τη λειτουργία όλων των πετρελαϊκών τερματικών σταθμών της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, γενικός διευθυντής της Γενικής Εταιρείας Λιμανιών του Ιράκ, ανακοίνωσε σε δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Iraqi News Agency ότι η επίθεση στόχευσε ένα πλοίο που εκτελούσε μεταφορά πετρελαίου πλοίο προς πλοίο στο λιμάνι της Βασόρας στον Περσικό Κόλπο. Όπως ανέφερε, παραμένει ασαφές αν το πλοίο χτυπήθηκε από ιπτάμενο ή θαλάσσιο drone ή από πύραυλο.

Οι διασώστες ανέσυραν ένα νεκρό και βοήθησαν 38 ακόμη άτομα μετά την επίθεση. Ο αλ-Φαρτούσι σημείωσε ότι τα εμπορικά λιμάνια του Ιράκ παραμένουν ανοικτά, ωστόσο οι πετρελαϊκοί τερματικοί σταθμοί έχουν κλείσει.