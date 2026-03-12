BEAST

Η αβεβαιότητα και η αισχροκέρδεια

Καλημέρα. Το ενδιαφέρον στράφηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Η κατ’ ιδίαν συνομιλία τους διήρκεσε περίπου μία ώρα και επικεντρώθηκε κυρίως στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις πιθανές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο εμφάνισης φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, εξαιτίας της διεθνούς αβεβαιότητας. Με χαρακτηριστική φράση, παρότρυνε την κυβέρνηση να κινηθεί «όπως στην άμυνα, έτσι και στην επίθεση» για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Η άμυνα και η επίθεση

Η αναφορά αυτή ερμηνεύθηκε ως προτροπή για άμεσες παρεμβάσεις ελέγχου στην αγορά, ώστε να αποτραπεί η εκμετάλλευση της διεθνούς κρίσης από επιχειρηματικούς κύκλους. Η «άμυνα», όπως σημείωσαν κυβερνητικοί παράγοντες, συνδέεται με τις στρατιωτικές κινήσεις της χώρας και την αποστολή δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Η «επίθεση», αντίστοιχα, αφορά τη θωράκιση της οικονομίας και των καταναλωτών απέναντι σε πιθανές αυξήσεις τιμών. Η συζήτηση αυτή δείχνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προετοιμαστεί για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης διεθνούς κρίσης.

Οι άμεσοι χειρισμοί του Θεοδωρικάκου

Σκληρά για την αγορά αλλά αναγκαία για την προστασία των καταναλωτών θεωρεί ο Τάκης Θεοδωρικάκος ότι είναι τα μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας. O υπουργός Ανάπτυξης από την πρώτη στιγμή του πολέμου στο Ιράν ήταν σε ανοιχτή γραμμή με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και με φορείς της αγοράς, αναλύοντας τα δεδομένα και συγκροτώντας μια δέσμη μέτρων, η οποία έγινε δεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το πλαφόν ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου και μπορεί όμως να παραταθεί με εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Η επιτυχής επιχείρηση του ΥΠΕΞ

Η διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή φέρνει ταυτόχρονα στην επιφάνεια και ένα δύσκολο επιχειρησιακό έργο για το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Χιλιάδες Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ζητούν να επιστρέψουν στη χώρα, γεγονός που έχει ενεργοποιήσει έναν πρωτοφανή μηχανισμό συντονισμού. Μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτιμάται ότι ζουν ή βρίσκονται προσωρινά πάνω από 13.000 Έλληνες. Οι πρεσβείες και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων δέχονται συνεχώς αιτήματα, ενώ διπλωμάτες και υπάλληλοι εργάζονται αδιάκοπα για να οργανώσουν τις απαραίτητες μετακινήσεις. Στο Υπουργείο επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο σύνθετες επιχειρήσεις επαναπατρισμού των τελευταίων ετών.

Η αισιοδοξία Γεραπετρίτη

Πάντως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος. Στο «Συνέδριο της Αλήθειας» εκτίμησε ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε σε μια φάση σχετικής αποκλιμάκωσης, παρότι παραδέχθηκε ότι οι εχθροπραξίες δεν πρόκειται να τερματιστούν άμεσα. Η τοποθέτησή του αποτυπώνει την ευρύτερη εκτίμηση ότι ο πόλεμος δύσκολα θα αναδείξει καθαρό νικητή. Ωστόσο, η ελληνική διπλωματία βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετες ισορροπίες, καθώς η Αθήνα είχε ταχθεί υπέρ της πλήρους εξουδετέρωσης του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν.

Υφυπουργείο στον Μαρκόπουλο

Μπορεί χθες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου τα βλέμματα όλων να στράφηκαν στην υψηλών τόνων αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, αλλά αυτό δεν είναι είδηση, ειδικά όταν πρόκειται -κυρίως – για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν θέλω όμως να σταθώ στο περιστατικό, εξάλλου το έχετε διαβάσει οι περισσότεροι, αλλά στο τηλέφωνο που έλαβα μετά το πέρας της «συζήτησης». Άνθρωπος που ξέρει να ακούει τον αέρα και το κελάηδημα του Μαξίμου και του οποίου οι προβλέψεις σπανίως πέφτουν έξω, μου μετέφερε μια πληροφορία που θα κρατήσω. Όπως μου ειπώθηκε από τα χείλη που εμπιστεύομαι όσους λίγους, στον επόμενο ανασχηματισμό το όνομα του Δημήτρη Μαρκόπουλου θα βρίσκεται στη λίστα των υπουργοποιήσεων και συγκεκριμένα σε μία θέση υφυπουργού. Στην ερώτηση μου για το πως είναι τόσο σίγουρος με νουθέτησε όταν διαβάζω τον τύπο, να κοιτάω πίσω από τις λέξεις.

Ιστορία δεν γράφουν οι απόντες

Μια που έκανα αναφοράς το συνέδριο. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι «οι παρόντες γράφουν ιστορία, οι απόντες μένουν θεατές». Και μάλλον ταιριάζει γάντι σε όσα έγιναν στο διήμερο Athens Alitheia Forum όπου βρέθηκαν πολιτικοί, δημοσιογράφοι, έγκριτοι καθηγητές, μαθητές, και ένα κοινό με νέους αλλά και μεγαλύτερους ανθρώπους που αναζητούν λύσεις ως προς την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των fake news. Γιατί το ξεκίνησα έτσι; Γιατί κάποιοι επέλεξαν να μην παραστούν κάνοντας μάλιστα και θόρυβο ως προς την απόφασή τους να απέχουν από το συνέδριο το οποίο έδωσε βήμα σε διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές θέσεις. Δεν ήταν λίγες οι φωνές που ακούστηκαν και ήταν επικριτικές απέναντι στην κυβέρνηση αλλά καμία δεν περιορίστηκε. Η προσπάθεια να αποδομηθεί το συνέδριο είναι εμφανής αλλά ταυτόχρονα προσβλητική για τους συμμετέχοντες αναγκάζοντας και δημοσιογράφους που επικρίνουν την κυβέρνηση να πάρουν στηλιτεύσουν τη στάση της αντιπολίτευσης και τη ρητορική που αναπτύχθηκε από κάποια μέσα. Δεν ήταν λίγοι οι ομιλητές που είπαν μάλιστα ότι ένιωσαν άσχημα να ακούνε για τους εαυτούς τους ότι αποτελούν απλώς φερέφωνα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχω να καταγράψω -πέρασα και τις δύο ημέρες, είτε για λίγο, είτε για αρκετή ώρα- είναι ότι το Συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και του Παύλου Μαρινάκη παίρνει τη θεσμική του θέση. Μάλλον θα το ξαναδούμε.

Μιλούν δια αντιπροσώπων

Δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης έμαθα εσχάτως ότι δεν μιλούν απευθείας ποτέ πια αλλά μέσω αντιπροσώπων. Δεν σηκώνει ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος το τηλέφωνο και όταν αναγκαστικά συνυπάρχουν είτε σε υπουργικό, είτε σε εκδήλωση διακριτικά στρέφουν αλλού το βλέμμα για να μην συμπέσουν οι ματιές. Ο λόγος της έχθρας; Μα το γεγονός ότι κατεβαίνουν στην ίδια περιφέρεια. Μάλιστα μου μεταφέρθηκε ότι η μια περίπτωση καλεί τους ψηφοφόρους ήδη να μην λοξοκοιτάξουν και σε δεύτερη επιλογή στη σταυροδοσία για να πάει μονοκούκι.

Ταξίδι στην Κύπρο ο Ανδρουλάκης

Μετά τα φώτα της τριμερούς κορυφής και την παρουσία του πρωθυπουργού στην Κύπρο φαίνεται πως ένας ακόμη πολιτικός παίκτης ετοιμάζετε να πατήσει το χώμα στο Νησί της Αφροδίτης. Αν και από την Χαριλάου Τρικούπη τηρούν σιγή ιχθύος και δεν βρήκα όχι άνθρωπο να μου το επιβεβαιώσει ή να μου το διαψεύσει, αλλά ούτε να μου σηκώσει το τηλέφωνο, θα πάρω το ρίσκο και θα σας μεταφέρω μια πληροφορία από πηγή που δεν συνηθίζει να «σκοντάφτει» στις προβλέψεις της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θέλοντας να δηλώσει παρών στις εξελίξεις και ενισχύοντας το προφίλ του, σχεδιάζει να επισκεφθεί σήμερα ή αύριο την Κύπρο και να συναντηθεί με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει

Εντωμεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ όπου η εσωτερική συζήτηση γύρω από τη διεύρυνση του κόμματος φαίνεται πως αποκτά πλέον χαρακτηριστικά γενικευμένης γκρίνιας. Αφορμή στάθηκε η προσχώρηση του πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόση Πελεγρίνη, η οποία ενεργοποίησε αντανακλαστικά σε στελέχη που ζητούν σαφέστερους κανόνες στη διαδικασία ενσωμάτωσης προσώπων. Στις εσωκομματικές συζητήσεις επανέρχονται μνήμες από την περίοδο των μνημονίων, όταν το κόμμα βίωσε σημαντικές αποχωρήσεις στελεχών. Για πολλούς παλαιούς πασόκους, το ζήτημα δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Αφορά το ποιος έμεινε στα δύσκολα και ποιος εμφανίζεται σήμερα στο πολιτικό προσκήνιο.

Το σχέδιο για διεύρυνση

Στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη πάντως δεν δείχνουν διατεθειμένοι να αφήσουν τη συζήτηση να εκτροχιαστεί. Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη επιμένουν ότι η στρατηγική της διεύρυνσης αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή και δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί λόγω εσωτερικών αντιδράσεων. Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι το κόμμα πρέπει να κοιτάξει μπροστά, αποφεύγοντας την ανακύκλωση παλαιών διαχωρισμών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η διαδικασία ανάδειξης συνέδρων την ερχόμενη Κυριακή, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι η στάση της κομματικής βάσης θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό πολιτικό μήνυμα για την πορεία και την κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ.

Οι φραγμοί στα social media για ανήλικους

Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό επιτελείο συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό συμμετείχαν οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι βασικές διατάξεις του σχετικού νομοσχεδίου. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των παιδιών και στην αποφυγή υπερβολικών περιορισμών στο διαδίκτυο. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια ελέγχου της πρόσβασης ανηλίκων σε συγκεκριμένες πλατφόρμες.

Η πτώση της Ζωής

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, σε μια περίοδο που δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας. Η πρόεδρος του κόμματος επέλεξε υψηλούς τόνους κριτικής κατά της κυβέρνησης, προκαλώντας αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης χαρακτήρισαν τον λόγο της υπερβολικά επιθετικό, ενώ η ίδια απάντησε κατηγορώντας τους πολιτικούς αντιπάλους της για προσπάθεια φίμωσης. Το επεισόδιο ανέδειξε για ακόμη μία φορά το κλίμα έντονης πόλωσης που επικρατεί στο ελληνικό κοινοβουλευτικό σκηνικό.

Η επίθεση Τσίπρα

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να παρέμβει στην παρούσα κρίση, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ευθυγραμμίζεται άκριτα με τις επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να καταστεί μέρος του προβλήματος σε μια εξαιρετικά ασταθή γεωπολιτική συγκυρία. Θέτει μάλιστα, ως σαφή «κόκκινη γραμμή» να μην αξιοποιηθούν ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις για επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εμπλέξουν τη χώρα σε πολεμικές ενέργειες. Παράλληλα στην Κοζάνη το περασμένο Σάββατο παρουσίασε τέσσερις προτάσεις για τη δημιουργία μιας «ενεργειακής ασπίδας», με στόχο την προστασία της οικονομίας και των νοικοκυριών από ένα νέο κύμα ακρίβειας. Σήμερα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα θα παρουσιάσει συγκεκριμένη μελέτη επί αυτών των τεσσάρων προτάσεων.

Ο Πήτερ Ηλιόπουλος και το Hyde

Το νέο πεντάστερο brand του ομίλου Accor με την επωνυμία HYDE επιλέγει ο Ελληνοκαναδός Πήτερ Ηλιόπουλος για το τουριστικό χωριό που ετοιμάζεται να ανεγείρει στην γενέτειρα του την Λακωνία και συγκεκριμένα στην Ποταμιά του Δήμου Σπάρτης. Πρόκειται για επένδυση άνω των 50 εκατ. ευρώ η οποία φαίνεται ότι έχει καθυστερήσει, όμως το κλείδωμα του ονόματος του ξενοδοχείου που αποκαλύπτει το Beast δείχνει ότι υπάρχει κινητικότητα.

H πορεία της Aegean και το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Με ενδιαφέρον αναμένει η αγορά τα αποτελέσματα χρήσης 2025 της Aegean, τα οποία ανακοινώνονται σήμερα το πρωί, πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε ακόμη μία χρονιά ανθεκτικής ανάπτυξης με οδηγό την επιβατική κίνηση. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έσοδα 1,84 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,8% σε ετήσια βάση και λειτουργικά κέρδη 422 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 4%. Τα καθαρά κέρδη αναμένονται κοντά 139 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 7%. Η εικόνα αυτή ενισχύει το αφήγημα της διοίκησης για σταθερή επιχειρησιακή επίδοση, η οποία στηρίζει τόσο το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας όσο και τη συνέχιση της πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων. Στην τηλεδιάσκεψη που θα ακολουθήσει μέσα στην ημέρα τα βλέμματα αναμένεται να στραφούν κυρίως στις επιπτώσεις από την ένταση στη Μέση Ανατολή και στο κατά πόσο αυτή μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση, τα δρομολόγια και το κόστος.

Η έκτακτη σύσκεψη των σούπερ μάρκετ

Πού τα έχανες, που τα έβρισκες τα θεσμικά όργανα των σούπερ μάρκετ, μαθαίνω ότι ήταν κάπου συγκεντρωμένα όλα τα στελέχη του κλάδου και συσκέπτονταν στη διάρκεια της χθεσινής μέρας. Με κεντρικό ζήτημα το πλαφόν που έβαλε στα περιθώρια κέρδους των αλυσίδων και της βιομηχανίας ο Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν ανατιμήσεις. Από την άλλη πλευρά βέβαια βιομηχανία και σούπερ μάρκετ στηρίζονται στο αφήγημα ότι δεν θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις και αν εξαιρέσει κανείς προϊόντα όπως είναι για παράδειγμα το κρέας, ο πληθωρισμός τους δεν είναι μεγαλύτερος του 2%. Μένει βέβαια αυτό να αποτυπωθεί και στην πράξη. Γιατί ο τελικός κριτής όλων είναι ο καταναλωτής, που επισκέπτεται τα καταστήματα για να κάνει τις αγορές του. Διαπιστώνοντας στο τέλος της ημέρας εάν τελικά οι τιμές αυξήθηκαν ή όχι και κατά πόσο επιβαρύνθηκε ή όχι ο μηνιαίος προϋπολογισμός τους.

Τέλος εποχής για Μαραγκουδάκη στην Τέρνα Ενεργειακή

Ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες ηγετικής παρουσίας, ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει τη θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος της Τέρνα Ενεργειακή, σηματοδοτώντας ένα τέλος εποχής. Και από τις 30 Μαρτίου, καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Αριστοτέλης Χαντάβας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία. Ο Μαραγκουδάκης είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εδραίωσή της εταιρεία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επί θητείας του υλοποιήθηκαν μεταξύ άλλων τα αιολικά πάρκα του Καφηρέα, το αιολικό έργο στον Άγιο Γεώργιο, καθώς και το αντλησιοταμιευτικό συγκρότημα της Αμφιλοχίας, που αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα που βρίσκονται υπό κατασκευή. Από την άλλη, ο Α. Χανταβάς, που πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής στην Enel Green Power, αναμένεται να παίξει ρόλο στη διεθνοποίηση του χαρτοφυλακίου της Τέρνα Ενεργειακής, με «προορισμό» την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.

«Μικρό καλάθι» για τη Δέλτα το 2025

Μου είπε κάποιος που παρακολουθεί την αγορά, ότι η Δέλτα το 2025, δεν τα πήγε τόσο καλά από πλευράς τζίρου. Τη στιγμή που δρομολογείται με κάθε τρόπο η πώληση της εταιρείας. Εάν λοιπόν κανείς λάβει υπόψη του ότι η εταιρεία έχασε τζίρο πέρσι, αυτό σημαίνει ότι από τα 300 εκατομμύρια που ζητούσε το fund CVC, πιθανότατα θα χρειαστεί να ρίξει αρκετό «νερό στο κρασί του», μειώνοντας το τίμημα. Προκειμένου η εταιρεία να βρει αγοραστεί σε μία τιμή που μπορεί να «ακούσει» η αγορά.

Μπορούν να είναι αποτελεσματικοί οι έλεγχοι για πρόστιμα;

Πάντως, για να μιλήσουμε και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς, υψηλόβαθμο στέλεχος της βιομηχανίας εξέφρασε την αμφιβολία του για το εάν και κατά πόσο προλαβαίνουν τα αρμόδια κλιμάκια να ελέγξουν τα χιλιάδες προϊόντα, συχνά πάνω από 10.000, που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει αισχροκέρδεια ή όχι. Και όπως μου έλεγε ο ίδιος, το χρονικό διάστημα των τριών μηνών που θα ισχύσουν τα «προσωρινά» όπως χαρακτηρίστηκαν μέτρα, από πλευράς κυβέρνησης, ο χρόνος δεν φαίνεται να επαρκεί για να γίνουν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι. «Κυριακή κοντή γιορτή» βέβαια, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας και όλα μένει να αποδειχθούν στην πράξη.

Το αντάλλαγμα για το ψηλότερο κτίριο της Θεσσαλονίκης

Μαθαίνω από την αγορά, ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας Avax – Ανδρεάδη για τον Πύργο Αλλατίνη όπου θα φτιαχτούν περίπου 150 κατοικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένας συγκεκριμένος όρος. Ότι δηλαδή η οικογένεια Ανδρεάδη και συγκεκριμένα η Stanta, η οποία δίνει αντιπαροχή το ακίνητο όπου θα φτιαχτεί ο πύργος κατοικιών, θα πάρει ως αντάλλαγμα ένα μέρος από αυτά τα διαμερίσματα. Αλλά σε χαμηλότερο ποσοστό επί των συνολικών ιδιοκτησιών που στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό αντιπαροχής κινείται σε περίπου 40%. Ο λόγος είναι ότι το project είναι από μόνο του αρκετά ακριβό και η αξία του οικοπέδου φαίνεται ότι δεν είναι τόσο υψηλή που θα δικαιολογεί μεγαλύτερο αντάλλαγμα για την πλευρά Ανδρεάδη. Ωστόσο μέχρι να φτάσουμε σε οριστική συμφωνία, πρέπει να περάσει το τρίμηνο αποκλειστικότητας όπου θα γίνουν οι τεχνικές μελέτες και θα εκτιμηθεί το τελικό κόστος της κατασκευής. Κάτι που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια του συγκεκριμένου έργου, για το ψηλότερο κτίριο της πόλης.