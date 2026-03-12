Ένας νοσηλευτής από τη Φλόριντα κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την παντρεμένη πρώην συνάδελφο και ερωμένη του, αφού πρώτα την παρέσυρε σε μια συνάντηση με αφορμή τα γενέθλιά της, ώστε οι δυο τους να περάσουν μια ρομαντική βραδιά, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο 38χρονος Ρενέ Περέζ συνελήφθη στο Μαϊάμι την Τρίτη, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά τον φερόμενο άγριο ξυλοδαρμό της παντρεμένης μητέρας, Λίντα Καμπιτέλι, τον Οκτώβριο του 2024. Η γυναίκα υπέστη σοβαρά κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά πριν καταλήξει, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Παλμ Πιτς. Ο 38χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, χρήση φονικού όπλου και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.

Είχαν εξωσυζυγική σχέση για δύο χρόνια, τα μηνύματα που αντάλλαξαν

Οι δύο εραστές συναντήθηκαν στις 28 Οκτωβρίου 2024 για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Λίντα Καμπιτέλι. Και οι δύο ήταν παντρεμένοι εκείνη την περίοδο και διατηρούσαν εξωσυζυγική σχέση περίπου δύο χρόνια, αφού είχαν γνωριστεί στο «Wellington Regional Medical Center», όπου εργάζονταν.

Την προηγούμενη ημέρα από το προγραμματισμένο ραντεβού, η Λίντα Καμπιτέλι έστειλε μήνυμα στον 38χρονο Ρενέ Περέζ μέσω WhatsApp ότι ένιωθε «λίγο νευρική» για τη συνάντησή τους. «Σε αγαπώ, νιώθω κάπως περιέργα. Δεν ξέρω τι να περιμένω αύριο. Δεν έχεις ξανακάνει κάτι τέτοιο για μένα και νιώθω λίγο νευρική», έγραψε το θύμα σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ο Ρενέ Περέζ απάντησε ότι απλώς προσπαθούσε να δείξει τη ρομαντική πλευρά του. «Χαχα, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Απλώς προσπαθώ να σου δείξω ότι μπορώ να είμαι ρομαντικός. Μάλλον δεν θα είναι τόσο καλό όσο αυτό που έχεις κάνει εσύ για μένα», έγραψα.

Τι συνέβη το βράδυ της δολοφονίας

Το βράδυ εκείνο η Λίντα Καμπιτέλι έφυγε από το σπίτι της φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα και μαύρα τακούνια, λέγοντας στον σύζυγό της, Τζον, ότι θα έβγαινε για φαγητό με φίλες της. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι το όχημά της έφτασε αργότερα στο κτίριο Retina Group of Florida στο Wellington, όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν ο Περέζ. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Περέζ είχε προετοιμάσει τον χώρο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στρώνοντας μια κουβέρτα με μήνυμα: «Χρόνια πολλά, ελπίζω τα γενέθλιά σου να είναι πέρα από αυτόν τον κόσμο».

Γύρω στις 10:20 το βράδυ, η παραμορφωμένη σορός της Λίντα Καμπιτέλι εντοπίστηκε από την αστυνομία περίπου 15 μέτρα μακριά από το όχημα, αφού αρκετοί πολίτες κάλεσαν το 911 αναφέροντας μια αναίσθητη γυναίκα. Η γυναίκα είχε υποστεί βαριά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι και τον κορμό, τέσσερις βαθιές πληγές στο τριχωτό της κεφαλής και θανατηφόρα συσσώρευση αίματος στο κρανίο. Μεγάλες λίμνες αίματος ξεκινούσαν από την πλευρά του συνοδηγού του οχήματος και οδηγούσαν στο άψυχο σώμα της. Σημάδια μετά θάνατον, ίχνη σύρσιμου και εκδορές έδειχναν ότι πιθανόν είχε συρθεί. Αργότερα εκείνο το βράδυ, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Περέζ να περπατά προς τον τότε χώρο εργασίας του, το «Delray Medical Center», και να πετά κάτι άγνωστο στα σκουπίδια.

Ο Περέζ ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι ακύρωσε τη μυστική συνάντηση με την Λίντα Καμπιτέλι επειδή ο γιος του ήταν άρρωστος, όμως τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο τους κατέρριψαν το άλλοθί του. Οι ερευνητές ανέκριναν αμέτρητους μάρτυρες, εξέδωσαν περισσότερα από 50 εντάλματα έρευνας και ανέλυσαν εκατοντάδες και εκατοντάδες δεδομένα κινητών τηλεφώνων μέχρι να προχωρήσουν στη σύλληψη του Περέζ σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, όπως δήλωσε ο λοχαγός Michael Ott της Διεύθυνσης Βίαιων Εγκλημάτων σε συνέντευξη Τύπου.

Ο έκπτωτος νοσηλευτής διατάχθηκε να παραμείνει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα εγγύησης κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο την Τετάρτη και παραμένει κρατούμενος στη φυλακή της κομητείας Παλμ Πιτς.