Οι αγώνες Παναθηναϊκός – Μπέτις και Τσέλιε – ΑΕΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (12/3).

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Ισπανούς στις 19:45 με στόχο να πάρουν το προβάδισμα για την πρόκριση στους «8» του Europa League ενώ οι «κιτρινόμαυροι» κοντράρονται στις 22:00 με τους Σλοβένους, με στόχο να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Mondo Classic 2026

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Ρόμα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Σάμσουνσπορ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Άστον Βίλα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Πόρτο UEFA Europa League

19:45 ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Μπέτις UEFA Europa League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

20:00 Novasports 4HD Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις

21:00 Novasports 3HD Ντουμπάι – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια Euroleague

22:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

22:00 Novasports 5HD Παρί – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκενκ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Λιόν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Τένις

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League