Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προκαλεί απορίες με την αγωνιστική του εικόνα, καθώς η πορεία του παρουσιάζει έντονες μεταπτώσεις και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα παρουσιαστεί από παιχνίδι σε παιχνίδι. Την περασμένη Παρασκευή βρέθηκε στο ΣΕΦ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρατάχθηκε χωρίς τους Βεζένκοφ και Γουόκαπ, την ώρα που οι «πράσινοι» είχαν μεγάλη ανάγκη τη νίκη. Παρά τους 20 πόντους του Κέντρικ Ναν, γνώρισαν την ήττα με 86-80, υποχωρώντας στο 16-14 και μένοντας πλέον στη 10η θέση της κατάταξης της EuroLeague.

Η εικόνα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο την Κυριακή στο Ιβανώφειο. Παρότι ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ελέγχει απόλυτα την αναμέτρηση, φτάνοντας να προηγείται ακόμη και με διαφορά 21 πόντων, κατέρρευσε στη συνέχεια και επέτρεψε στον Ηρακλή να επιστρέψει. Το καλάθι του Έντλερ-Ντέιβις στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το τελικό 76-74, ολοκληρώνοντας μια ακόμη απογοητευτική βραδιά για τους «πράσινους». Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Σλούκας αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το σημερινό παιχνίδι, ενώ υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ο Ματίας Λεσόρ.

Η Ζαλγκίρις προέρχεται από ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βαλένθια. Μετά τη σημαντική νίκη που είχε πετύχει απέναντι στον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις αντιμετώπισε ξανά υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Παρότι ξεκίνησε άσχημα την αναμέτρηση, κατάφερε να επανέλθει στο παιχνίδι, ωστόσο στο φινάλε δεν άντεξε την πίεση και ηττήθηκε με 91-87.

Ο Ράιτ ήταν ο κορυφαίος με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Σλίβα πρόσθεσε 14. Ο Μπραζντέικις συνέβαλε επίσης επιθετικά, όμως οι Φρανσίσκο και Γουίλιαμς-Γκος κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα απόδοσης, κάτι που τελικά κόστισε.

Στο πρωτάθλημα, πάντως, η ομάδα αντέδρασε. Με τον Σιρβίντις να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση (23 πόντοι και 6 ασίστ), επικράτησε την Κυριακή της Γιόναβα με 97-90. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή δύο σημαντικών παικτών. Ο Τουμπέλις (11,9 πόντοι, 4,7 ριμπάουντ) τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Βαλένθια και δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Γιόναβα, ενώ ο Μπιρούτις (4,6 πόντοι, 2,5 ριμπάουντ) αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο.