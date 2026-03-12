Λίγα λεπτά πριν τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης, παραδόθηκε στο ΑΤ της Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλεύτης της Χρυσής Αυγής.

Η Ελένη Ζαρούλια βγήκε με ΙΧ από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και συνοδευόμενη από την κόρη της μπήκε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Αστυνομικό Τμήμα αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή της.

Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου

Με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια μετά την καταδίκη των 42 για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή.

Με εξαίρεση τον Γιάννη Λαγό, τον Ηλία Κασιδιάρη και τον καταδικασμένο για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά που εκτίουν τις ποινές τους όλοι οι υπόλοιποι ήταν εκτός φυλακής.

Τώρα τα δεδομένα άλλαξαν για τη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου η οποία δεν είχε πάει στη φυλακή ούτε μια ημέρα όπως και άλλους τρεις καταδικασθέντες.

Εκτός από την Ελένη Ζαρούλια, οδηγούνται στη φυλακή οι Γιώργος Δήμου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Γεώργιος Σκάλκος.

Το δικαστήριο αποφάσισε παράλληλα, την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.

Η εισαγγελέας της έδρας, εισηγήθηκε επίσης να γίνουν δεκτά τα αιτήματα που προέβαλαν μόνο οι Αλεξόπουλος, Αρβανίτης Ευγενικός, Μαρίας και Χατζηδάκης και να απορριφθούν των υπολοίπων για αναστολή ή μετατροπή των ποινών.