Τις απώλειές τους επέκτειναν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, μια εξέλιξη που επέτεινε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,5% στις 599 μονάδες στις 10:14 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς πτώση για έβδομη φορά σε εννέα συνεδριάσεις αυτόν τον μήνα.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,1550 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,4460 γεν, στο 0,8630 με τη στερλίνα και στο 0,9035 με το ελβετικό φράγκο.

Οι τιμές του αργού σκαρφάλωσαν και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ύστερα από επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων με καύσιμα σε ιρακινά ύδατα, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων φαίνεται ακόμα να απέχει από την επίλυσή της.

Η άνοδος αυτή ακολουθεί το χθεσινό κλείσιμο, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 4%.

Το ράλι συνεχίστηκε παρά την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για τη διάθεση ιστορικού ύψους αποθεμάτων – περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών – από τις χώρες-μέλη, σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών.