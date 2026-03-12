Η Zalando κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά μόδας και lifestyle, με τη γερμανική εταιρεία να επισημοποιεί την παρουσία της και στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η εξαγορά της ABOUT YOU, σε συνδυασμό με τη διψήφια αύξηση σε έσοδα, GMV και κερδοφορία, ενισχύει τη αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου, ο οποίος επιδιώκει να επιταχύνει περαιτέρω την πορεία του τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας καινοτομίες Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου αποτυπώνουν αυτή την πορεία, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,8% και διαμορφώθηκαν στα 12,3 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBIT ενισχύθηκε κατά 15,6%, φτάνοντας τα 591 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία συνεχίζει σταθερά την υλοποίηση της στρατηγικής της, αξιοποιώντας σε μεγάλη κλίμακα την Τεχνητή Νοημοσύνη στην πλατφόρμα δεδομένων και υποδομών της, ενώ παράλληλα διαμορφώνει τη νέα γενιά του agentic commerce στην Ευρώπη.

Το deal με την ABOUT YOU

Μετά την εξαγορά της ABOUT YOU, η Zalando έχει ήδη σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην αξιοποίηση συνεργειών και πλέον στοχεύει να επιτύχει τον ανακοινωμένο ετήσιο ρυθμό συνεργειών ύψους 100 εκατ. ευρώ έως το 2028, έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις του 2025 και την πεποίθησή της ότι θα επιτευχθεί η μεσοπρόθεσμη επέκταση των περιθωρίων κέρδους σε συνδυασμό με τη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών, η Zalando ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως 300 εκατ. ευρώ, με στόχο την επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου στους μετόχους.

Ο Daniel Roginski, General Manager της Zalando σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δήλωσε σχετικά με την ελληνική αγορά: «Το 2025 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για τη Zalando, καθώς επισημοποιήθηκε η παρουσία μας στην ελληνική αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση που έχουμε λάβει και από το πόσο γρήγορα καταφέραμε να συνδεθούμε με τον Έλληνα καταναλωτή και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου έτους, βασική μας προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε ότι η πρότασή μας ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας μια επιμελημένη επιλογή από κορυφαία διεθνή brands.»

Και πρόσθεσε: «Κοιτάζοντας μπροστά, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θέση μας στην ελληνική αγορά και να αποτελέσουμε τον κορυφαίο προορισμό για έμπνευση στη μόδα και το lifestyle σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, μέσα από την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και AI-generated περιεχομένου, δημιουργούμε μια πιο εμπνευσμένη, προσωποποιημένη και διαδραστική εμπειρία αγορών, που ανταποκρίνεται στο μοναδικό στυλ και τις προτιμήσεις κάθε χρήστη.»