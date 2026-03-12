Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακέραιη και δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης, ακόμα και μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες συνεχών βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Την εκτίμηση αυτή μετέφεραν τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters, ένα «πλήθος» εκθέσεων πληροφοριών παρέχει «συνεπή ανάλυση ότι το καθεστώς δεν βρίσκεται σε κίνδυνο» κατάρρευσης και ότι «διατηρεί τον έλεγχο του ιρανικού πληθυσμού». Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να σχολιάσουν τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η πιο πρόσφατη σχετική έκθεση ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Καθώς αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από το 2003 ενδέχεται να ολοκληρωθεί «σύντομα». Ωστόσο, η εξεύρεση ενός αποδεκτού τέλους στον πόλεμο θα μπορούσε να αποδειχτεί δύσκολη, εφόσον οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν παραμένουν σταθερά εδραιωμένοι στην εξουσία.

Οι εκθέσεις πληροφοριών υπογραμμίζουν επίσης τη συνοχή της θρησκευτικής ηγεσίας του Ιράν, παρά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων. Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε κλειστές συζητήσεις έχουν αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πως ο πόλεμος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της θεοκρατικής κυβέρνησης, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή και ότι οι εσωτερικές δυναμικές στο Ιράν ενδέχεται να μεταβληθούν. Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ και η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Μεταβαλλόμενοι στόχοι της επιχείρησης

Από την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει μια σειρά ιρανικών στόχων, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, πυρηνικές εγκαταστάσεις και μέλη της ανώτατης ηγεσίας της χώρας.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει διαφορετικές αιτιολογήσεις για τον πόλεμο. Ανακοινώνοντας την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να «αναλάβετε την κυβέρνησή σας», ωστόσο κορυφαίοι συνεργάτες του στη συνέχεια αρνήθηκαν ότι ο στόχος της επιχείρησης ήταν η ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

Εκτός από τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανώτερων αξιωματούχων και ορισμένων από τους υψηλότερους διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μιας επίλεκτης παραστρατιωτικής δύναμης που ελέγχει μεγάλα τμήματα της ιρανικής οικονομίας.

Παρά τις απώλειες αυτές, οι αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών υποδεικνύουν ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και η προσωρινή ηγεσία που ανέλαβε την εξουσία μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο της χώρας. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ένα σώμα ανώτερων σιιτών κληρικών, ανακοίνωσε ότι νέος Ανώτατος Ηγέτης αναλαμβάνει ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τέταρτη πηγή που γνωρίζει την κατάσταση, το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει σε οποιαδήποτε υπολείμματα της προηγούμενης κυβέρνησης να παραμείνουν ανέπαφα. Παραμένει ωστόσο ασαφές με ποιον τρόπο η τρέχουσα στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ θα μπορούσε να ανατρέψει την ιρανική κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, κάτι τέτοιο πιθανότατα θα απαιτούσε χερσαία επίθεση που θα επέτρεπε στους πολίτες στο εσωτερικό του Ιράν να διαδηλώσουν με ασφάλεια στους δρόμους. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Αμφιβολίες για τη δυνατότητα των Κούρδων να πολεμήσουν το Ιράν

Το Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι κουρδικές πολιτοφυλακές του Ιράν, που εδρεύουν στο γειτονικό Ιράκ, συζήτησαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες το πώς και αν θα μπορούσαν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας στην περιοχή και να επιτρέψει στους πολίτες του Ιράν να εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησης. Ο Αμπντουλάχ Μοχτάντι, επικεφαλής του Κόμματος Κομάλα του Ιρανικού Κουρδιστάν, το οποίο συμμετέχει σε συνασπισμό έξι κουρδικών κομμάτων του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξή του την Τετάρτη ότι τα κόμματα είναι ιδιαίτερα οργανωμένα στο εσωτερικό του Ιράν και ότι «δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα» εναντίον της κυβέρνησης εφόσον λάβουν υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μοχτάντι δήλωσε επίσης ότι έχει λάβει αναφορές από το ιρανικό Κουρδιστάν σύμφωνα με τις οποίες μονάδες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και άλλες δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει βάσεις και στρατόπεδα από φόβο για αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. «Έχουμε παρατηρήσει απτά σημάδια αδυναμίας στις κουρδικές περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, πρόσφατες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκφράζουν αμφιβολίες για την ικανότητα των ιρανικών κουρδικών ομάδων να διατηρήσουν μια μακροχρόνια σύγκρουση με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις αξιολογήσεις αυτές, οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι ομάδες αυτές δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ισχύ πυρός ούτε τον απαραίτητο αριθμό μαχητών.

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν, που διοικεί την αυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν όπου εδρεύουν οι ιρανικές κουρδικές οργανώσεις, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ιρανικές κουρδικές οργανώσεις έχουν ζητήσει από ανώτερους αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον και από Αμερικανούς νομοθέτες να τους παράσχουν όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα, σύμφωνα με ακόμη ένα πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτραπεί στις ιρανικές κουρδικές ομάδες να εισέλθουν στο Ιράν.