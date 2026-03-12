Ρωσικό στρατοδικείο επέβαλε σήμερα ποινές ισόβιας κάθειρξης σε τέσσερις Τατζίκους και 11 συνεργούς τους για την ανάμειξή τους σε αιματηρή επίθεση που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο χρόνια στον πολυχώρο συναυλιών Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, από την οποία σκοτώθηκαν 150 άνθρωποι και περισσότεροι από 600 τραυματίστηκαν, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος 19 ανθρώπων σε σχέση με αυτή την πιο αιματηρή επίθεση που σημειώνεται στη Ρωσία εδώ και δύο δεκαετίες.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν (ISIS-K).

Στους τέσσερις άλλους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης από 19 έως 22 χρόνια, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι ή ένοχοι ή αν θα ασκήσουν έφεση. Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, κάτι σύνηθες στη Ρωσία για τέτοιες υποθέσεις.

Το ISIS-K είναι ο βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν, που κάποτε είχε επιδιώξει να αναλάβει τον έλεγχο σε τμήματα του Ιράκ και της Συρίας. Έχει συνδεθεί με πολλές άλλες σχεδιασμένες επιθέσεις στη νότια Ρωσία και στο Αζερμπαϊτζάν τα τελευταία χρόνια, μια τάση η οποία έχει ανησυχήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Στις 22 Μαρτίου του 2024, ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών και άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν το κτίριο παγιδεύοντας πολλούς ανθρώπους μέσα σε αυτό.

Η Μόσχα, η οποία τότε βρισκόταν ήδη σε μια διετή πολεμική σύγκρουση με την Ουκρανία, κατηγόρησε το Κίεβο για συμμετοχή στην επίθεση, αλλά ποτέ δεν τεκμηρίωσε τις κατηγορίες της. Οι ουκρανικές αρχές αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη.

Μετά την επίθεση, η Ρωσία ενίσχυσε τους αντιμεταναστευτικούς νόμους και τη ρητορική της, παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός υπηκόων της Κεντρικής Ασίας ζουν και εργάζονται στη χώρα. Αυτή η αλλαγή οδήγησε σε εντάσεις μεταξύ της Μόσχας και των χωρών της περιοχής.