Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ προειδοποιεί ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε «κρίσιμο σημείο καμπής», μία ημέρα αφού ο IEA συνέστησε συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Ταυτόχρονα, έκθεση του IEA διαπιστώνει ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εξαιτίας του αποκλεισμού του Στενού του Χορμούζ, γεγονός που συνιστά τη μεγαλύτερη διαταραχή στην τροφοδοσία πετρελαίου στην ιστορία.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε για λίγη ώρα το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων βαρέλι/ημέρα σήμερα, 13η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θέτοντας υπό πίεση την αγορά χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών και τις αγορές μπροστά στους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.

Στις 10.30, η τιμή του Μπρεντ αυξήθηκε κατά 5,33% στα 96,88 δολάρια, αφού προηγουμένως είχε εκτιναχθεί σε επίπεδο άνω των 100 δολαρίων στις ασιατικές αγορές. Το αμερικανικό αργό WTI αυξήθηκε αντιστοίχως κατά 4,65% και διαμορφώθηκε στα 91,31 δολάρια.

Η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να ανεβαίνει παρά τη χθεσινή απόφαση 32 χωρών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας – ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ – για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά τους αποθέματα για την αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα πετρελαϊκά σοκ από τη δεκαετία του 1970. Η παρέμβαση αυτή συνιστά τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία.

«Η παραγωγή αργού είναι αυτήν τη στιγμή μειωμένη κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως», με την προσθήκη 2 επιπλέον εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με την έκθεση του IEA.

Ειδικότερα, καταγράφονται, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, «σημαντικές μειώσεις προσφοράς» στο Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη διατάραξη στην προσφορά ολόκληρης της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς», προειδοποιεί ο IEA, υπηρεσία που συνδέεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με έδρα το Παρίσι.

Οι ροές του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων που διαμετακομίζονται μέσω του Στενού του Χορμούζ ήταν 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.

Ο IEA κατ’ επέκταση εκτιμά ότι η παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο θα μειωθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, καθώς προβλέπεται ότι η μείωση της παραγωγής στη Μέση Ανατολή θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής χωρών μελών του ΟΠΕΚ όπως το Καζακστάν και η Ρωσία.