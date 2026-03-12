Περισσότερα από 50 χρόνια μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας στο Λονγκ Άιλαντ, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν τελικά τον δράστη της υπόθεσης, κλείνοντας ένα από τα πιο σοκαριστικά άλυτα εγκλήματα της περιοχής και απαλλάσσοντας επίσημα από τις υποψίες τον σύζυγο του θύματος.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης ήταν ο Τόμας Τζενεράτζιο, εργάτης καθαριότητας της περιοχής, ο οποίος είχε πεθάνει από καρκίνο το 2004. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Τζενεράτζιο εισέβαλε την 1η Φεβρουαρίου 1974 στο σπίτι της Μπάρμπαρα Γουόλντμαν στο Οσεανσάιντ, την έδεσε, της επιτέθηκε σεξουαλικά και στη συνέχεια την πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Η γυναίκα, που ήταν τότε 31 ετών, βρέθηκε δεμένη και νεκρή από τον 5χρονο γιο της, Έρικ, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από το σχολείο με το λεωφορείο.

Suspect in 1974 murder of Long Island mom found dead in her home identified by DNA https://t.co/k9WZp59R8q pic.twitter.com/ZG74nejhWg — Eyewitness News (@ABC7NY) March 11, 2026

Η αθώωση του συζύγου που θεωρούνταν ύποπτος

Για δεκαετίες, η σκιά της υπόθεσης βάραινε τον σύζυγο του θύματος, Τζέραλντ Γουόλντμαν, έναν οδοντίατρο που δεν κατηγορήθηκε ποτέ για το έγκλημα, αλλά αντιμετώπισε κοινωνικό αποκλεισμό.

Η κόρη του ζευγαριού, Μάρλα Γουόλντμαν, δήλωσε ότι η οικογένεια αισθάνεται ανακούφιση που μετά από 52 χρόνια μπορεί να αποκατασταθεί επίσημα το όνομα του πατέρα της. «Σήμερα μπορώ επιτέλους να πω στον κόσμο ότι ο πατέρας μας αθωώθηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι μέχρι τον θάνατό του το 2006 έφερε ένα «ισχυρό κοινωνικό στίγμα ντροπής».

Ο Τόμας Τζενεράτζιο, που ζούσε σε μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας και πέθανε σε ηλικία 57 ετών, ταυτοποιήθηκε μέσω γενετικού DNA συγγενών του.

Ο επίτροπος της αστυνομίας της κομητείας Νασάου, Πάτρικ Ράιντερ, ανακοίνωσε ότι η υπόθεση, η οποία παρέμενε ανεξιχνίαστη για μισό αιώνα, επανεξετάστηκε το 2024 όταν εντοπίστηκε το γενετικό στοιχείο συγγενή του δράστη.

Οι Αρχές δεν διευκρίνισαν αν η ταυτοποίηση έγινε μέσω ιστοσελίδας γενεαλογικών δεδομένων. Παρότι η αστυνομία διέθετε από τότε ένα «σχεδόν τέλειο» σκίτσο του δράστη, τη δεκαετία του 1970 δεν υπήρχε ακόμη τεχνολογία DNA για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του.

Ο δράστης είχε αφήσει και αποτύπωμα στο σπίτι, ωστόσο αυτό δεν είχε συνδεθεί τότε με τον Τζενεράτζιο, ο οποίος είχε δύο προηγούμενες συλλήψεις για επίθεση και κλοπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ζούσε λιγότερο από τέσσερα χιλιόμετρα από την κατοικία της οικογένειας και εργαζόταν σε απορριμματοφόρο στην περιοχή, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πιθανό να είχε περάσει και από το σπίτι των Γουόλντμαν στο πλαίσιο της δουλειάς του.

Ο επίτροπος Ράιντερ δήλωσε ότι, αν ο δράστης ήταν ακόμη ζωντανός, θα ήθελαν να τον δουν στη φυλακή για το «βίαιο και αποτρόπαιο έγκλημα». Παρά την επίλυση της υπόθεσης, τα παιδιά της Μπάρμπαρα Γουόλντμαν τόνισαν ότι το τραύμα θα τους ακολουθεί για πάντα, σύμφωνα με τη nypost.

«Έχω αυτή την εικόνα της μητέρας μου στο μυαλό μου από τότε που ήμουν 5 ετών και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ», είπε ο Έρικ Γουόλντμαν, που είχε βρει το σώμα της.