Με ευρεία πλειοψηφία 455 ψήφων υπέρ και 101 κατά, υπερψηφίστηκε η σύσταση για την επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τεχνητή νοημοσύνη από την ΕΕ, με εισηγητή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τον ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα, από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή, νομικά δεσμευτική συνθήκη, η οποία θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για να διασφαλίσει ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συνάδουν πλήρως με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα κράτη οφείλουν να υιοθετούν κατάλληλα νομοθετικά ή άλλα μέτρα, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων. Αναγνωρίζοντας, δε, τους κινδύνους και τις προκλήσεις για τη δημοκρατία, υποχρεώνονται να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των εκλογών και των δημοκρατικών θεσμών και για να εγγυηθούν τη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλα τα τμήματα του πληθυσμού.

Η Σύμβαση είχε υιοθετηθεί στις 17 Μαΐου 2024 και έχει υπογραφεί από την ΕΕ και αρκετά κράτη-μέλη ή κράτη-παρατηρητές του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως oι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ιαπωνία και ο Καναδάς.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, υπογράμμισε: «Η σύναψη αυτής της Σύμβασης αποτελεί θετική εξέλιξη που καταδεικνύει τη δέσμευση της Ένωσης για την ασφαλή ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, συμβάλλοντας παράλληλα στην τεχνολογική εξέλιξη, την καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο».