Μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας τόνισε ότι η πραγματική εικόνα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα δεν καθορίζεται από τις αντιπολιτευτικές φωνές, αλλά από την επίσημη έκθεση της Κομισιόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκθεση αυτή αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ελευθερία του τύπου. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 12 χώρες της Ε.Ε. που συμμορφώθηκαν με όλες τις περσινές συστάσεις.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημείωσε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα επιλέγουν για άλλη μια φορά να χρησιμοποιήσουν το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου προσδοκώντας ότι έτσι θα φθείρουν την κυβέρνηση.



Τόνισε ότι στην υπόθεση παρακολούθησης από το Predator, η Δικαιοσύνη πρόσφατα επέβαλε πολύ αυστηρές ποινές σε τέσσερα πρόσωπα που κρίθηκαν ένοχα και σημείωσε ότι την απόφαση χαιρέτισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρότι κάποια αμφισβητούσαν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, όπως κάνουν και σήμερα. Συμπλήρωσε ότι η Δικαιοσύνη σε επίπεδο Αρείου Πάγου έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών λειτουργών.



Και τόνισε χαρακτηριστικά «δεν γίνεται όμως να κρίνουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης α λα καρτ. Όταν, για την ίδια υπόθεση, συμφωνούμε με την απόφαση χειροκροτάμε, όταν δεν συμφωνούμε, αμφισβητούμε τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Σε ένα κράτος δικαίου τις αποφάσεις τις λαμβάνουν δικαστές και όχι τα κόμματα! Α λα καρτ εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν γίνεται!».



Σημείωσε ότι το ελληνικό Κράτος έχει αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα λαμβάνοντας μία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη θωράκιση του απορρήτου των επικοινωνιών.



Κατέληξε τονίζοντας ότι το σύνθημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «νομιμότητα παντού» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα αλλά γίνεται πράξη καθημερινά με την αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε κάθε επίπεδο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.