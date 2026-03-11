Η ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και η ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη στο Athens Alitheia Forum, το οποίο διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η δημοκρατία εξαιτίας των ψευδών ειδήσεων, αλλά και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη θωράκιση της ενημέρωσης και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Ξεκινώντας την ομιλία του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή στο συνέδριο, επισημαίνοντας ότι ο δημόσιος διάλογος γύρω από την παραπληροφόρηση αποτελεί πλέον κρίσιμη ανάγκη για τη λειτουργία της δημοκρατίας. «Είναι μεγάλη χαρά που βλέπω για δεύτερη συνεχόμενη μέρα αυτήν την αίθουσα γεμάτη… σε ένα συνέδριο που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σταθερό θεσμό δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα της αλήθειας στον δημόσιο λόγο είναι τελικά «ζήτημα δημοκρατίας».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες από τον χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, τονίζοντας ότι η προστασία της αλήθειας δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη μόνο ενός θεσμού ή μιας κυβέρνησης. «Η προστασία της αλήθειας στον δημόσιο διάλογο δεν είναι υπόθεση ενός θεσμού ή μιας κυβέρνησης, είναι πρωτίστως και πάνω απ’ όλα συλλογική πρόκληση και ευθύνη», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους επικριτές της πρωτοβουλίας, λέγοντας ότι ακόμη και η αμφισβήτηση του συνεδρίου λειτούργησε ως κίνητρο για ουσιαστικότερο διάλογο. Παράλληλα, καλωσόρισε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική από την πρώτη ημέρα έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των θεσμών ενημέρωσης, της διαφάνειας και της πραγματικής ελευθερίας των μέσων.

Σημαντικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσαν τα ευρήματα έρευνας της εταιρείας MARC, τα οποία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 53,1% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει πιστέψει κάποια στιγμή ψευδή είδηση, ενώ το 86,7% εκφράζει ανησυχία για τη διάδοσή τους. Επιπλέον, το 77,1% θεωρεί ότι τα περισσότερα fake news αφορούν πολιτικά ζητήματα, ενώ ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά όσων πιστεύουν ότι μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία ή ακόμη και εκλογικές διαδικασίες.

«Το 92,8% θεωρεί ότι τα fake news είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία μας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως η ίδια η κοινωνία αναγνωρίζει την ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες δημόσιου διαλόγου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος ήταν να μπει τάξη σε ένα τοπίο που για χρόνια παρέμενε ασαφές. Όπως είπε, η κυβέρνηση παρέλαβε «ένα άναρχο τοπίο», στο οποίο για δεκαετίες δεν είχαν γίνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

«Παραλάβαμε ένα χαρτοφυλάκιο που μέχρι και το 2019 δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα, ένα άναρχο τοπίο», σημείωσε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στον χώρο της ενημέρωσης.

Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αναμόρφωση των μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. Όπως εξήγησε, μέσω αυτής της διαδικασίας διασφαλίζεται ότι δημόσιο χρήμα δεν κατευθύνεται σε μέσα που δεν τηρούν κανόνες ή δεν σέβονται τους εργαζομένους τους. «Εδώ και δυόμισι χρόνια δεν πηγαίνει ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων σε μέσα τα οποία δεν σέβονται τους δημοσιογράφους και δεν τηρούν τους κανόνες», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας, που αποτελούσε πάγιο αίτημα των δημοσιογραφικών ενώσεων. Όπως είπε, οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις ενισχύουν τη διαφάνεια και την ευθύνη στον δημόσιο λόγο, κατοχυρώνοντας την αξία της ενυπόγραφης ενημέρωσης.

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στη στήριξη του περιφερειακού Τύπου, ανακοινώνοντας ότι πλέον το 30% των κρατικών διαφημίσεων θα κατευθύνεται υποχρεωτικά σε περιφερειακά μέσα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση της περιφερειακής ενημέρωσης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της πολυφωνίας και για την αποφυγή κυριαρχίας αμφίβολης ποιότητας πηγών πληροφόρησης.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα, όπως είπε, είναι η καθιέρωση πλήρους διαφάνειας στις κρατικές καμπάνιες. Κάθε καμπάνια ή διαφημιστική δαπάνη του Δημοσίου θα δημοσιοποιείται τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίησή της, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού κατευθύνονται τα χρήματα των φορολογουμένων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εκπαίδευση των νέων σε θέματα ενημέρωσης και παραπληροφόρησης. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα στα σχολεία με τίτλο «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία στα μέσα. Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αξιολογούν την αξιοπιστία των πληροφοριών που συναντούν καθημερινά.

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η ελευθερία του Τύπου αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την παραπληροφόρηση. «Η ελευθερία του τύπου είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Όμως δεν είναι ασπίδα για την παραπληροφόρηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης ότι η δημοκρατία αντέχει και χρειάζεται την κριτική, ακόμη και όταν αυτή είναι αυστηρή ή άδικη. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είναι υποχρεωμένη να ανέχεται το οργανωμένο ψέμα και τη συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε ήταν η ανωνυμία στο διαδίκτυο και η ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να εντοπίζουν τους υπεύθυνους πίσω από παράνομες ενέργειες ή οργανωμένες καμπάνιες παραπληροφόρησης. Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης, αλλά για εργαλείο προστασίας της κοινωνίας από φαινόμενα συκοφαντίας και ψευδών ειδήσεων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μαρινάκης μοιράστηκε μια προσωπική εμπειρία από την περίοδο που εργαζόταν ως ασκούμενος δικηγόρος, περιγράφοντας μια υπόθεση δημόσιας στοχοποίησης ενός ανθρώπου που τελικά δικαιώθηκε, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει, όπως εξήγησε. Η ιστορία αυτή, όπως είπε, δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να καταστραφεί η φήμη ενός ανθρώπου από ψευδείς κατηγορίες.

«Ενώ η σπίλωση ήταν πρωτοσέλιδο και πολλά πρωτοσέλιδα, η δικαίωση ήταν ένα μονόστηλο στις εφημερίδες», ανέφερε, τονίζοντας ότι η συζήτηση για την αλήθεια στον δημόσιο διάλογο αφορά τελικά κάθε πολίτη.

Όπως κατέληξε, η υπεράσπιση της αλήθειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας. «Αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για τη δημοκρατία πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά και για την αλήθεια, γιατί χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος και χωρίς δημόσιο διάλογο δεν υπάρχει δημοκρατία».