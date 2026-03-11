H Eυρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει την απόφαση της Μπιενάλε της Βενετίας να επιτρέψει στη Ρωσία να συμμετάσχει στη φετινή Διεθνή Έκθεση Τέχνης, απειλώντας με κυρώσεις.

«Η απόφαση αυτή της Μπιενάλε δεν είναι συμβατή με τη συλλογική αντίδραση της ΕΕ στη βάναυση επίθεση της Ρωσίας. Εάν προχωρήσει με την απόφασή της να επιτρέψει τη συμμετοχή της Ρωσίας, θα εξετάσουμε περαιτέρω ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή του τερματισμού της επιχορήγησης της ΕΕ προς το Ίδρυμα της Μπιενάλε», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, για θέματα τεχνολογικής κυριαρχίας, ασφάλειας και δημοκρατίας, Χάνα Βιρκκούνεν και o Επίτροπος για θέματα πολιτισμού, Γκλεν Μικάλεφ.

Όπως σημειώνεται στην ίδια δήλωση, «η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφή τη στάση της όσον αφορά τον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας ότι «ο πολιτισμός προωθεί και διαφυλάσσει τις δημοκρατικές αξίες, τον ανοικτό διάλογο, την πολυμορφία και την ελευθερία της έκφρασης και δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα προπαγάνδας». Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις κυρώσεις της ΕΕ και να αποφεύγουν να παρέχουν βήμα σε άτομα που έχουν υποστηρίξει ενεργά ή δικαιολογήσει την επίθεση του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Μπιενάλε λαμβάνει ευρωπαϊκή επιχορήγηση, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».