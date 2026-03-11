Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εγκαινιάζει μια νέα σελίδα στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων, απευθύνοντας επίσημη πρόσκληση για εθελοντική στράτευση γυναικών. Μέσα από ένα προωθητικό βίντεο με το ισχυρό μήνυμα «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους», το ΓΕΣ ενθαρρύνει τις γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά στην εθνική άμυνα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει ο Στρατός Ξηράς.

Πληροφορίες για την Κατάταξη

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες, ηλικίας 20 έως 26 ετών, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο site του Στρατού Ξηράς (army.gr) μέχρι τις 31 Μαρτίου. Η θητεία θα διαρκέσει 12 μήνες, ενώ η τελική επιλογή των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι πρώτες εθελόντριες αναμένεται να παρουσιαστούν στα τέλη Ιουνίου, με βασικό σημείο υποδοχής το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία.

Τα κριτήρια επιλογής

Για την κατάταξη, οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-26 ετών.

Να είναι σωματικής ικανότητας κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2.

Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Σημειώνεται ότι οι εθελόντριες θα αποκτούν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και θα υπάγονται στους ίδιους νόμους και κανονισμούς, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν και ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ).

Ισχυρά κίνητρα και επαγγελματική αποκατάσταση

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η εθελοντική θητεία δεν αποτελεί μόνο μια πράξη προσφοράς, αλλά συνοδεύεται από ένα ελκυστικό πακέτο προνομίων που συνδέει τη στράτευση με την αγορά εργασίας:

Μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ : Η θητεία θα προσφέρει επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα.

στον : Η θητεία θα προσφέρει επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα. Προϋπηρεσία : Ο χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το βιογραφικό των γυναικών.

: Ο χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το βιογραφικό των γυναικών. Επαγγελματική εξέλιξη: Υπάρχει η δυνατότητα ανακατάταξης ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή πρόσληψης ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).

Κοινωνικές παροχές: Πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες.

Προτεραιότητα πτυχιούχων:

Ειδικές προβλέψεις για πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, διοικητικοί κ.α.) σε θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εφεδρεία και Σημασία της Συμμετοχής:

Μετά την ολοκλήρωση της 12μηνης θητείας τους, οι γυναίκες θα εντάσσονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι να κλείσουν το 40ό έτος της ηλικίας τους.

Μέσα από το προωθητικό του βίντεο, το Γενικό Επιτελείο Στρατού υπογραμμίζει ότι η εθελοντική στράτευση είναι μια συνειδητή προσωπική απόφαση. Με αυτή την επιλογή, η ευθύνη απέναντι στην πατρίδα γίνεται πράξη, ενισχύοντας την ασφάλεια της χώρας αλλά και προσφέροντας σημαντικά εφόδια για το μέλλον των ίδιων των γυναικών.



Το οπτικοακουστικό υλικό ακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας από την είσοδο στο κέντρο νεοσυλλέκτων μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την απονομή του βαθμού της, ενώ παράλληλα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δείτε το βίντεο: