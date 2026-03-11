Η Pulse πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για τον ΣΚΑΪ, με την έρευνα να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά και από ποιον πολιτικό χώρο μπορεί να προέλθουν οι ψηφοφόροι της Μαρίας Καρυστιανού αν κατέβει στην πολιτική.

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 18 μονάδες από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, ενώ Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση δίνουν μάχη για την τρίτη θέση. Επίσης, φαίνεται ότι αν γίνονταν αύριο εκλογές, τότε επτά κόμματα θα έμπαιναν στη Βουλή.

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 31,5%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,5%

Ελληνική Λύση: 9%

ΚΚΕ: 8%

ΣΥΡΙΖΑ: 6%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 2,5%

Νίκη: 2%

Δημοκράτες: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1%

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 25,5%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Πλεύση Ελευθερίας: 8%

Ελληνική Λύση: 7%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ 25: 2%

Νίκη: 1,5%

Δημοκράτες: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1%

Μαρία Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων έθεσε ερώτημα και για τη Μαρία Καρυστιανού.

Στο ερώτημα «πώς θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού», οι συμμετέχοντες απάντησαν:

Θετικά – 13%

Με ενδιαφέρον – 13%

Ουδέτερα – 14%

Αδιάφορα – 25%

Αρνητικά – 29%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 6%

Επίσης, στο ερώτημα πόσοι αντιμετωπίζουν με ενδιαφέρον ή θετικά ενδεχόμενο κόμμα της Καρυστιανού, με βάση τον πολιτικό αυτοχαρακτηρισμό τους, προέκυψαν οι εξής απαντήσεις:

Αριστερά

Θετικά – 8%

Με ενδιαφέρον – 16%

Κεντροαριστερά

Θετικά – 8%

Με ενδιαφέρον – 21%

Κέντρο

Θετικά – 8%

Με ενδιαφέρον – 16%

Κεντροδεξιά

Θετικά – 14%

Με ενδιαφέρον – 10%

Δεξιά

Θετικά – 15%

Με ενδιαφέρον – 12%

Πουθενά

Θετικά – 22%

Με ενδιαφέρον – 15%

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: