Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου στα πλαίσια των επισκέψεων που κάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην εκλογική του περιφέρεια, στο νομό Αχαΐας βρέθηκε στον Οδοντωτό.

Εκεί φορώντας την τραγιάσκα του και έχοντας δημιουργήσει με άλλους επισκέπτες του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα ένα ευχάριστο κλίμα, θέλησε να θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια ως παιδί και έτσι άρχισε να παίζει με την αεροσύριγγα ή πιο απλά τη λεγόμενη κόρνα του τρένου που λειτουργεί προειδοποιητικά για την προσέγγιση του τρένου.

Ανέβηκε λοιπόν στη θέση του οδηγού και γεμάτος χαμόγελο, τραβούσε το σχοινί από την κόρνα του Οδοντωτού σηματοδοτώντας έτσι πως το τρένο σε λίγα λεπτά ξεκινάει.

Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, φυσικά δεν έχασε ευκαιρία, έβγαλε τα κινητά του και τραβούσε βίντεο από την αστεία αυτή στιγμή για τον πρώην πρωθυπουργό.