Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-2 από τη Βαλεφόλια στην Ιταλία στον πρώτο τελικό του Challenge Cup και θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας για να κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του στο βόλεϊ Γυναικών.

Ο τελικός άρχισε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 11-11, κάπου εκεί όμως οι Ιταλίδες ανέβασαν ρυθμό, βρέθηκαν στο +7 και με το 25-20 έκαναν το 1-0.

Οι «πράσινες», όμως, απάντησαν στο δεύτερο, καθώς πήραν από νωρίς το προβάδισμα και ήλεγχαν την κατάσταση, φτάνοντας στο 25-20 για το 1-1.

Στο τρίτο σετ το «τριφύλλι»… δεν μπήκε ποτέ για να παίξει και το έχασε με 25-12, με τις γηπεδούχους να είναι μπροστά με 2-1 και την ελληνική ομάδα να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η αντίδραση, όμως, ήταν εξαιρετική.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει με 11-6 στο τέταρτο σετ, δεν τα παράτησε όμως και έκανε μεγάλη ανατροπή, φτάνοντας στο 25-22 για το 2-2.

Ο πρώτος τελικός του Challenge Cup, επομένως, κρίθηκε στο tie break, με τις «πράσινες» να ξεκινάνε καλά και να προηγούνται με 3-1, η Βαλεφόλια όμως παρέμεινε ψύχραιμη, έκανε την ανατροπή και με το 15-12 έκανε το 3-2, το οποίο όμως αφήνει τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Αθήνα.

Τα σετ: 25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12