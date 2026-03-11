Την πρόκριση στα προημιτελικά της European North Basketball League εξασφάλισε ο Ηρακλής, ο οποίος νίκησε την ΤάλΤεκ με 76-63 στο Ιβανώφειο χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα.

Με το… καλησπέρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ηρακλής φανέρωσε την ‘όρεξή’ του στο ματς. Με εκτελεστή τον Σμιθ προηγήθηκε με 4-0 και με τους Έντλερ-Ντέιβις, Γουέρ, Ντάρκο-Κέλι, Τσιακμά να μπαίνουν, στην πορεία, στην εξίσωση, απέκτησε στο 9’ «αέρα» 10 πόντων (22-12). Διαφορά την οποία στο 15’ έστειλε στο +14 (34-20) και στο 22’ στο +23 (52-29), βάζοντας, ουσιαστικά, το νερό… στο αυλάκι για την επικράτησή του.

Το σκηνικό έμεινε όμοιο στην τρίτη περίοδο, με την εσθονική ομάδα να κάνει την ύστατη προσπάθεια να γυρίσει το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οι πρωτοβουλίες, κυρίως, του Γιούρκαταμ, έριξαν τη διαφορά στο 38’ στους 11 πόντους (72-61), το έργο της, όμως, έμεινε μέχρι εκεί.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 44-25, 62-45, 76-63

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 3, Ντάρκο-Κέλι 5 (1), Τσιακμάς 7 (1), Γουέρ 13, Έντλερ-Ντέιβις 18 (3), Στρονγκ 11 (1), Σμιθ 5, Μωραΐτης 3 (1), Καμπουρίδης 4, Χρηστίδης 5, Σίλας 2, Γιαννίκος.

ΤάλΤεκ (Άλαρ Βάρακ): Ποστ 8 (1), Γιούρκαταμ 13, Μετσάλου 6, Πέκα 12, Σούροργκ 6 (2), Βαλμπ, Σατ, Κίτσινγκ 8 (1), Σούνελικ, Νιτς 10.