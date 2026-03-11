Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την έμπρακτη αλληλεγγύη της ΕΕ.



Όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω του “X”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο. Μάλιστα, ήδη παραδόθηκαν 40 τόνοι εφοδίων, ενώ προγραμματίζονται και νέες αποστολές.



Παράλληλα, η Πρόεδρος της Κομισιόν χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να απαγορεύσει τη στρατιωτική δράση της Χεζμπολάχ και να ζητήσει τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.