Όταν οι πρώτοι αμερικανικοί πυραύλοι κρουζ άρχισαν να πλήττουν στόχους στο Ιράν, η εικόνα θύμιζε τις κλασικές εκστρατείες «σοκ και δέος» της Ουάσιγκτον: αιφνιδιαστικά, συντριπτικά χτυπήματα από αέρος, χωρίς αντίλογο. Μόνο που αυτή τη φορά, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων, η υπερδύναμη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξαντλητική αναμέτρηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με αμυντικό προϋπολογισμό μικρότερο από το ΑΕΠ του Βερμόντ, αλλά με οπλοστάσιο drones και βαλλιστικών πυραύλων που δεν έχει ξαναδεί σε τέτοια κλίμακα. Οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάζονται να «σκάψουν βαθιά» στα αποθέματα ακριβών, δύσκολα αναπληρώσιμων αναχαιτιστών για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές επιθέσεις, την ώρα που η Τεχεράνη χτυπά στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές σε όλη τη Μέση Ανατολή με στόχο την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Το Ιράν έχει δαπανήσει χρόνια για να χτίσει, διασπείρει και κρύψει το πυραυλικό και drone οπλοστάσιό του, αξιοποιώντας σχέδια και τεχνολογία από Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα. Στο πεδίο μάχης, χαμηλού κόστους «καμικάζι» Shahed-136, που κοστίζουν 20.000–50.000 δολάρια, εξαναγκάζουν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να χρησιμοποιούν πανάκριβα συστήματα όπως οι Patriot PAC-3, με κόστος γύρω στα 4 εκατομμύρια ανά βλήμα, σε μια απολύτως ασύμμετρη εξίσωση. Μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις πρώτες έξι ημέρες του πολέμου εκτοξεύθηκαν πάνω από 1.000 Shahed έναντι περίπου 200 βαλλιστικών πυραύλων, οδηγώντας σε κατανάλωση άνω των 1.000 αναχαιτιστών PAC-3 – σχεδόν τα διπλάσια από την ετήσια παραγωγή.

Ιράν – ΗΠΑ: Πόλεμος φθοράς σε πραγματικό χρόνο

Ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διαβεβαιώνει ότι «συντρίβουμε τον εχθρό» με την πιο έντονη φάση βομβαρδισμών μέχρι σήμερα, στο Πεντάγωνο τρέχουν ήδη σενάρια πρόσθετης χρηματοδότησης έως και 50 δισ. δολαρίων για να καλυφθεί το κόστος της εκστρατείας. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 5,6 δισ. δολάρια μόνο σε πυρομαχικά μέσα στις πρώτες 48 ώρες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχεται ότι τα αποθέματα δεν βρίσκονται «εκεί που θα θέλαμε» και καλεί τους επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας για επίσπευση της παραγωγής. Ωστόσο, τα υπάρχοντα πλάνα για αύξηση παραγωγής κρίσιμων αναχαιτιστών, όπως οι PAC-3 και οι SM-6, εκτείνονται ως το 2030, αφήνοντας ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ τρέχουσας κατανάλωσης και μελλοντικής προσφοράς.

Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις ΗΠΑ: οι σύμμαχοι στη Μέση Ανατολή «καίνε» γρήγορα τα δικά τους αποθέματα, ζητώντας πρόσθετη βοήθεια, ενώ χώρες όπως η Αυστραλία σπεύδουν να στείλουν προηγμένα βλήματα αέρος-αέρος και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης. Η Ουκρανία προσφέρεται να μοιραστεί την εμπειρία της στην κατάρριψη ιρανικών drones – με αντάλλαγμα συστήματα Patriot – υπογραμμίζοντας πόσο διαπλεκόμενα έχουν γίνει τα μέτωπα από την Ευρώπη ως τον Περσικό. Ταυτόχρονα, ενδείξεις ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει μετακίνηση αντιαεροπορικών συστημάτων από την Κορέα στον Κόλπο αναζωπυρώνουν τους φόβους για ρήγματα στην αποτρεπτική ισχύ των ΗΠΑ στην Ασία.

Ιράν – ΗΠΑ: Από την αεροπορική υπεροχή στην αβεβαιότητα

Παρά την τεχνολογική υπεροχή, οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει την απόλυτη «αεροπορική κυριαρχία» που θεωρούσαν δεδομένη σε προηγούμενους μεγάλους πολέμους, όπως στο Ιράκ. Η ανάπτυξη από το Ιράν προηγμένων αντιαεροπορικών μέσων, όπως οι πύραυλοι 358 με κινητές, χωρίς ραντάρ πλατφόρμες και υπέρυθρη καθοδήγηση, καθιστά τις πτήσεις σε ύψη έως 25.000 πόδια επικίνδυνες, καθώς τα αεροσκάφη δεν έχουν προειδοποίηση μέχρι τη στιγμή της εκτόξευσης. Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια τουλάχιστον επτά μη επανδρωμένων MQ‑9 Reaper, ενώ η Ουάσιγκτον αναγκάζεται να βασιστεί υπέρμετρα σε όπλα standoff, Tomahawk, JASSM και Precision Strike Missile, που είναι ακριβά, δύσκολα στην παραγωγή και κρίσιμα για μια μελλοντική αντιπαράθεση με την Κίνα.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ανακοινώνει κατάρριψη ιρανικού μαχητικού πάνω από την Τεχεράνη από F‑35, για πρώτη φορά σε αερομαχία, ενώ το Κατάρ δηλώνει ότι κατέρριψε δύο ιρανικά Su‑24, δείχνοντας πως το ιρανικό αεροπορικό σκέλος επίσης δέχεται βαρύ πλήγμα. Για να περιοριστεί το κόστος, οι ΗΠΑ στρέφονται σταδιακά σε πιο φθηνά και άφθονα μέσα, όπως βόμβες JDAM, που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια έναντι άνω του 1 εκατ. για έναν πύραυλο κρουζ, με εκτιμώμενα αποθέματα άνω των 500.000 μονάδων. Όμως η εξάρτηση από πλήγματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς απαιτεί τέλεια πληροφοριακή εικόνα: ένα χτύπημα σε σχολείο κοντά σε στρατιωτική βάση, που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 150 παιδιά, υπενθυμίζει πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στο «χειρουργικό» πλήγμα και την τραγωδία.

Ιράν – ΗΠΑ: Πετρέλαιο, οικονομία και πολιτική πίεση

Οι επιθέσεις του Ιράν σε διυλιστήρια και υποδομές στην περιοχή, με αποκορύφωμα χτύπημα σε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες του κόσμου στα ΗΑΕ, έχουν συμβάλει στην εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η σχεδόν κλειστή Διώρυγα του Ορμούζ, με συνεχείς επιθέσεις και κατά διαστήματα «μαυρισμένα» ραντάρ δεξαμενοπλοίων, τροφοδοτεί την ανησυχία για μια ενεργειακή κρίση που θα αγγίξει την παγκόσμια οικονομία. Πετρελαϊκές εταιρείες προειδοποιούν ότι αν συνεχιστούν τα ιρανικά πλήγματα, η ζημιά στις υποδομές μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου και με απρόβλεπτες συνέπειες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μπροστά στην ενεργειακή πίεση και τη διόγκωση του κόστους, ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι αναζητά «έξοδο κινδύνου» από τη σύγκρουση, ακόμη και με ιδέα χαλάρωσης ορισμένων πετρελαϊκών κυρώσεων για να σταθεροποιηθεί η αγορά. Την ίδια στιγμή, απειλεί με αποστολή ειδικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος, κλιμακώνοντας δραματικά τους κινδύνους, ενώ στο εσωτερικό των ΗΠΑ το στρατόπεδο «America First» εμφανίζεται βαθιά διχασμένο για τον πόλεμο. Όπως σημειώνει ο αναλυτής Άνκιτ Πάντα, η Ουάσιγκτον φαίνεται να έχει υποτιμήσει τόσο την αντοχή του Ιράν στον πόνο όσο και την ικανότητά του να τον ανταποδίδει, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν ο Λευκός Οίκος θα επιλέξει τελικά κλιμάκωση ή μια συμφωνία που θα παρουσιαστεί ως «νίκη».