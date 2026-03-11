Η Τουρκία και οι τράπεζές της βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που αγγίζει τα όρια της χρηματοδότησης τρομοκρατίας και της αποδόμησης του ίδιου του αμερικανικού καθεστώτος κυρώσεων. Παρά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις για τον ρόλο της κρατικής Halkbank στο ιρανικό πρόγραμμα παράκαμψης κυρώσεων, η Ουάσινγκτον επιλέγει σήμερα τον δρόμο της «ήπιας τιμωρίας», ένα μήνυμα με ιδιαίτερο βάρος τόσο για τις αγορές όσο και για τα γεωπολιτικά παιχνίδια της Άγκυρας.

Η Halkbank είχε ήδη κατηγορηθεί από το 2019 για ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα παράκαμψης κυρώσεων στην ιστορία, καθώς διαχειρίστηκε δίκτυα συναλλαγών που μετέτρεπαν έσοδα από ιρανικό πετρέλαιο σε λίρες, χρυσό και τελικά μετρητά, τα οποία επέστρεφαν στην Τεχεράνη. Μεταξύ Μαρτίου 2012 και Ιουλίου 2013, η τράπεζα φέρεται να επεξεργάστηκε τουλάχιστον 13 δισ. δολάρια σε συναλλαγές υπέρ του Ιράν, με κάποιες εκτιμήσεις να φτάνουν τα 20 δισ. δολάρια, ποσά που σύμφωνα με αμερικανικά στοιχεία τροφοδότησαν καθεστώς Άσαντ, Χεζμπολάχ και άλλους περιφερειακούς πληρεξούσιους της Τεχεράνης.

Παρ’ όλα αυτά, αντί για συντριπτικά πρόστιμα αντίστοιχα με εκείνα που επιβλήθηκαν σε ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η BNP Paribas και η Standard Chartered, η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία αναστολής δίωξης (deferred prosecution agreement) που επιτρέπει στη Halkbank να αποφύγει πλήρως την ποινική καταδίκη, υπό όρους που δεν δημοσιοποιούνται πλήρως.

Τουρκία, τράπεζες και «χρυσός για αέριο»

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται το διαβόητο σχήμα «gas-for-gold», μέσω του οποίου η Τουρκία βοηθούσε το Ιράν να μετατρέπει έσοδα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε χρυσό και στη συνέχεια σε σκληρό συνάλλαγμα, αξιοποιώντας τα «παράθυρα» του αμερικανικού καθεστώτος κυρώσεων. Το σχέδιο, που οργανώθηκε από τον ιρανοτουρκικής καταγωγής επιχειρηματία Ρεζά Ζαρράμπ και τον τότε υποδιευθυντή της Halkbank Μεχμέτ Χακάν Ατίλλα, αποκάλυψε, μέσα από τη μαρτυρία Ζαρράμπ σε αμερικανικό δικαστήριο, εμπλοκή υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων, ακόμη και του στενού περιβάλλοντος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η Halkbank παραβίασε τόσο τον νόμο International Emergency Economic Powers Act όσο και κρίσιμες διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος, χωρίς ποτέ να βρεθεί αντιμέτωπη με τα «μέγιστα» προβλεπόμενα πρόστιμα που θα μπορούσαν να φθάσουν έως και τα 40 δισ. δολάρια, δηλαδή διπλάσια της αξίας των παράνομων συναλλαγών.

Η σημερινή «ήπια» αντιμετώπιση δεν μπορεί να διαχωριστεί από το γεωπολιτικό παζάρι γύρω από την Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει επενδύσει συστηματικά στην εικόνα του «απαραίτητου μεσολαβητή» για τις ΗΠΑ: προσφέρεται να μεσολαβεί για εκεχειρίες στη Γάζα, να «σταθεροποιήσει» τη βόρεια Συρία και να φιλοξενήσει συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας, ενώ μετά την εκεχειρία Ισραήλ–Χαμάς τον Οκτώβριο 2025 ο Τραμπ τον επαίνεσε δημοσίως για τον ρόλο του στην απελευθέρωση ομήρων. Στο παρασκήνιο, η Άγκυρα φαίνεται να έχει λάβει ανεπίσημες διαβεβαιώσεις ότι η υπόθεση Halkbank «θα κλείσει», κάτι που επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά με την απόφαση για συμφωνία αναστολής δίωξης λίγο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να επιτρέψει τη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας.

Οι τράπεζες της Τουρκίας στο μικροσκόπιο για χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Για τον ίδιο τον Ερντογάν, η Halkbank είναι ένα προσωπικό στοίχημα: μια βαριά καταδίκη ή ένα νέο κύμα αποκαλύψεων θα μπορούσε να φωτίσει ευθέως τον ρόλο μελών της οικογένειάς του και στενών συνεργατών του στο κύκλωμα παράκαμψης κυρώσεων, ενώ η κατάρρευση της τράπεζας θα τίναζε στον αέρα μια ήδη εύθραυστη τουρκική οικονομία. Γι’ αυτό και η προστασία της Halkbank λειτουργεί ταυτόχρονα ως ασπίδα για το καθεστώς και ως εργαλείο διαπραγμάτευσης με την Ουάσινγκτον, σε μια συγκυρία όπου η Τουρκία εμφανίζεται ως αναντικατάστατος σύμμαχος αλλά και απρόβλεπτος παίκτης.

Ωστόσο, η Halkbank δεν είναι η μόνη τουρκική τράπεζα στο μικροσκόπιο. Η Kuveyt Türk Bank αντιμετωπίζει αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, με ενάγοντες τις οικογένειες θυμάτων επιθέσεων της Χαμάς στη Δυτική Όχθη (2015–2018), που κατηγορούν το ίδρυμα ότι διεκπεραίωσε δολαριακές συναλλαγές για λογαριασμό οργανισμών και προσώπων στενά συνδεδεμένων με τη Χαμάς μέσω λογαριασμών αντιστοιχίας σε μεγάλες αμερικανικές τράπεζες όπως Citibank, HSBC, Standard Chartered και BNY Mellon. Αν και η υπόθεση είχε αρχικά απορριφθεί το 2023 λόγω ζητημάτων δικαιοδοσίας, επανήλθε το 2025 μετά την κατάθεση νέων στοιχείων, αναδεικνύοντας μια επαναλαμβανόμενη παθογένεια: τουρκικές τράπεζες με πρόσβαση στο δολαριακό σύστημα κατηγορούνται ότι προσφέρουν δίαυλο σε δίκτυα τρομοκρατίας, συχνά με την σιωπηρή ανοχή της Άγκυρας.

Παρά τα εργαλεία που διαθέτουν το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Δικαιοσύνης –από τον περίφημο Section 311 του Patriot Act, που επιτρέπει τον χαρακτηρισμό μιας τράπεζας ως «πρωτογενούς ανησυχίας για ξέπλυμα χρήματος» μέχρι την πλήρη αποκοπή της από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα– η Ουάσινγκτον δείχνει να επιλέγει τις πολιτικές εξαιρέσεις αντί για την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων. Το αποτέλεσμα είναι διπλό: υπονομεύεται η αξιοπιστία των αμερικανικών κυρώσεων και αποστέλλεται προς τις αγορές και τους αυταρχικούς ηγέτες το μήνυμα ότι, εφόσον διαθέτεις επαρκή γεωπολιτική αξία, το κόστος για τη συμμετοχή σου σε σχήματα τρομοχρηματοδότησης μπορεί να παραμείνει διαχειρίσιμο.