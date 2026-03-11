«H σημερινή απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την οριστική καταδίκη και φυλάκιση της ηγεσίας της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής αποτελεί μια ξεκάθαρη νίκη της δημοκρατίας έναντι του σκοταδιού και του μίσους», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ακολούθως εξηγεί: «Είναι πολύ σημαντικό το ότι απορρίφθηκαν όλα τα ελαφρυντικά που ζητούσαν οι καταδικασθέντες και σε δεύτερο βαθμό, πλέον. Με βάση την απόφαση, η Χρυσή Αυγή αποτελεί τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση.

Το Εφετείο επέβαλε τις ίδιες ποινές των 13 ετών κάθειρξης στους επτά πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, που κρίθηκε ότι αποτελούσαν το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, με τη σημερινή απόφαση οδηγείται στη φυλακή και η πρώην βουλευτής της ΧΑ και σύζυγος του Ν. Μιχαλολιάκου, Ελ. Ζαρούλια. Στο πλαίσιο της απόφασης, επίσης, διατηρήθηκε η ποινή των ισοβίων για τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργου Ρουπακιά. Η σημερινή απόφαση του Εφετείου δικαιώνει το πάνδημο αίτημα να οδηγηθούν “οι ναζί στη φυλακή”».