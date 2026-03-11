Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο Athens Alitheia Forum και αναφέρθηκε στα fake news, τονίζοντας ότι ο ίδιος έχει υπάρξει θύμα ψευδών ειδήσεων, όπως και η οικογένειά του.

«Υπάρχει η ψευδής είδηση, δεν υπάρχει η ψευδής άποψη. Η άποψη είναι γνώμη. Αν έρθετε να προσθέσετε σε αυτή την πραγματικότητα της πολύ γρήγορης αναπαραγωγής ειδήσεων που πουλάνε και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούμε εκρηκτικό κοκτέιλ. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πολλοί λογαριασμοί δεν είναι πραγματικοί, είναι bots. Το έχουμε δει στη χώρα μας σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Προσθέστε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί πειστικό ψεύτικο περιεχόμενο. Εμείς, είμαστε σε μειονεκτική θέση γιατί υπάρχει πολύ υλικό που μας δείχνει να μιλάμε. Ένας αλγόριθμος, που θέλει να με κάνει να λέω λόγια που δεν έχω πει, είναι πολύ απλή υπόθεση. Αυτά τα fake news και fake video μπορεί να είναι τόσο πειστικά. Η αντιμετώπιση καθίσταται προτεραιότητα κομβικής σημασίας ειδικά ενόψει εθνικών εκλογών», είπε ο πρωθυπουργός.

«Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει με τα σημερινά εργαλεία στις επόμενες εκλογές. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Η ενίσχυση των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Το μέσο ενημέρωσης δεν είναι ανώνυμο. Αν θέλει κάποιος να κινηθεί απέναντι σε εφημερίδα μπορεί να το κάνει. Στο διαδίκτυο αυτό είναι αδύνατο. Πρόσφατα, site στοχοποίησαν την κόρη μου. Πώς προστατευόμαστε απέναντι σε αυτό το περιβάλλον; Η ενίσχυση και προστασία του κύρους των παραδοσιακών μέσων έχει σημασία. Το δεύτερο είναι η τεχνολογία. Πώς η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί κάποιος να γνωρίζει αν κάτι είναι πραγματικό ή δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης και προϊόν κακόβουλης δράσης. Το τρίτο είναι η εκπαίδευση, ειδικά της νέας γενιάς. Έχω δει δικό μου βίντεο να μιλώ κινέζικα και να κινώ τα χείλη μου. Αυτές είναι κάποιες πρώτες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο και να μιλάμε για αυτό», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, επίσης, ότι πρέπει να ξέρουμε ότι σε ένα κακόβουλο περιβάλλον πολιτικού διαλόγου, πολλοί θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για τους δικούς τους σκοπούς.

«Δεν νομίζω ότι πολύ εύκολα θα μπορέσουμε να βρούμε προφανή νομική απάντηση. Η Αμερική κινείται σε περιβάλλον που λέει ότι μπορείς να γράφεις ό,τι θέλεις και οι πλατφόρμες δεν έχουν άποψη για αυτά που δημοσιεύονται. Οι πλατφόρμες προσλάμβαναν ανθρώπους και έκοβαν αναρτήσεις που ξεπερνούσαν το αποδεκτό όριο. Αυτό έχει πάει περίπατο στην Αμερική και η δημόσια σφαίρα είναι ακόμα πιο τοξική. Η Ευρώπη να μην ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση. Εμείς δεν νομίζω ότι πρέπει να υποκύψουμε σε αυτή τη λογική, αλλά αυτό θα μας φέρει σε αντιπαράθεση με τις πλατφόρμες, οι οποίες βγάζουν χρήματα μέσα από τη δική μας προσοχή. Μέσα από εθιστικές συμπεριφορές βγάζουν χρήματα. Θα εστίαζα στις μάχες που πρέπει να δώσουμε στον τρόπο που θα έχουμε εργαλεία για να εντοπίσουμε οργανωμένες επιθέσεις μέσα από παραπληροφόρηση, που μπορεί να προέρχεται από το εξωτερικό. Είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Το έχουμε δει στην υπόθεση Τεμπών όπου υπήρχαν λογαριασμοί από το εξωτερικό που αναπαρήγαγαν ψεύτικο περιεχόμενο. Αυτό, ένα οργανωμένο κράτος δεν μπορεί να το αφήνει αδιάφορο και δεν συνιστά λογοκρισία. Είναι ένα ζήτημα η ανωνυμία και άλλο το ψεύτικο, χρήστες που απλά δεν υπάρχουν. Αυτό δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους, ειδικά όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που αποδεδειγμένα έχουν προσπαθήσει να παρέμβουν σε εκλογικές διαδικασίες και θα το ξανακάνουν. Η δική μας κυβέρνηση έχει επιδείξει μεγάλη κριτική όπως πρέπει να κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ αγωγή σε κανέναν παρότι έχουν ειπωθεί τέρατα για μένα. Η οικογένειά μου έχει υποχρέωση να αμυνθεί. Δυστυχώς, μέρος της στοχοποίησης είναι και οι οικογένειες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «παλεύουμε με μία πραγματικότητα, η οποία είναι εικονική, καλά οργανωμένη και η παραπληροφόρηση μπορεί να έχει πολιτικό σκοπό ή και απάτες».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τα παραδοσιακά μέσα έδωσαν βήμα σε απίθανους εμπειρογνώμονες που σχεδίαζαν βαγόνια που δεν υπήρχαν και είπε ότι ελπίζει η διάθεση αυτοκριτικής να οδηγήσει σε αλλαγή. «Το παράλογο και το fake έγινε κεκτημένο της ελληνικής κοινωνίας με μία συλλογική προσπάθεια παραδοσιακών μέσων και διαδικτύου. Αν το παραδοσιακό μέσο μπει στο τρυπάκι να κάνει κανείς νούμερα γιατί αυτό πουλάει, τότε, ουσιαστικά, δεν υπάρχει κανένα ανάχωμα και να τροφοδοτείται το διαδίκτυο με την πρώτη ύλη που θα ενισχύσει αυτές τις θεωρίες», συμπλήρωσε.