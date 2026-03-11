Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με τη Μπέτις στη φάση των «16» του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ υπολογίζει ξανά στον Πέδρο Τσιριβέγια καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.

Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν την Πέμπτη (12/3) το αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς και θα έχουν στη διάθεσή τους και τον Ισπανό χαφ, ο οποίος για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο κατάφερε να προπονηθεί κανονικά.

Ο Τσιριβέγια ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και είναι πλέον διαθέσιμος για τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος πήρε στην αποστολή και τον 18χρονο Άγγελο Βύντρα, γιο του παλαίμαχου παίκτη της ομάδας, Λουκά Βύντρα.

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, οι Ντέσερς, Κώτσιρας και Πάλμερ-Μπράουν είναι τραυματίες, οι Τουμπά, Μπακασέτας και Ερνάντεθ είναι τιμωρημένοι, ενώ οι Τσάβες, Γεντβάι, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Βιλένα και Μπόκος είναι εκτός λίστας.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Βύντρα.