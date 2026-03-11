Ο Ιρανός πρέσβης στην Κύπρο επιβεβαίωσε ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί, αναφέροντας ότι μάλλον βρίσκεται σε νοσοκομείο.

Ο πρέσβης στη Λευκωσία, Αλιρεζά Σαλαριάν, δήλωσε στον Guardian ότι ο Ιρανός ηγέτης δεν είναι σε θέση να εκφωνήσει ομιλία και ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού.

«Ήταν και αυτός εκεί και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού αυτού», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ότι ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε από τον βομβαρδισμό που σκότωσε τον πατέρα του.

«Άκουσα να λένε ότι τραυματίστηκε στα πόδια, στο χέρι και στον ώμο. Νομίζω ότι είναι στο νοσοκομείο», δήλωσε, προσθέτοντας: «δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να εκφωνήσει ομιλία».

Σημειώνεται, ότι ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του την Κυριακή στο ανώτατο αξίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στο οποίο διαδέχθηκε τον πατέρα του που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου όταν βομβαρδίστηκε η κατοικία του.