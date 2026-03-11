Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στο Axios ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα», υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα για να στοχεύσουμε». Κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι απομένουν μόνο «λίγα εδώ και εκεί», τονίζοντας: «Οποτεδήποτε θελήσω να τελειώσει, θα τελειώσει».

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε μια στιγμή κατά την οποία ο ίδιος εμφανίζεται δημόσια να υποστηρίζει ότι η στρατιωτική επιχείρηση έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στόχους της. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής καμία εσωτερική οδηγία σχετικά με το πότε θα μπορούσαν να σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «χωρίς κανένα χρονικό όριο, για όσο χρειαστεί», μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και να υπάρξει «αποφασιστική νίκη» στην εκστρατεία. Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες προβλέπουν τουλάχιστον δύο ακόμη εβδομάδες επιθέσεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν πληροφορίες ότι το Ιράν άρχισε να τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης παγκοσμίως για τον εφοδιασμό πετρελαίου. Αξιωματούχοι σημειώνουν ότι δεν είναι σαφές πόσες νάρκες έχουν τοποθετηθεί, ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε στο Axios ότι αμερικανικά πλήγματα την Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη που χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών, διαταράσσοντας τα ιρανικά σχέδια.

Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Τετάρτη ότι η αποστολή των αμερικανικών δυνάμεων είναι να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να προβάλλει ισχύ και να παρενοχλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. «Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιφέρουν καταστροφική πολεμική ισχύ κατά του ιρανικού καθεστώτος. Η πολεμική ισχύς των ΗΠΑ αυξάνεται, ενώ η πολεμική ισχύς του Ιράν μειώνεται», δήλωσε ο Μπραντ Κούπερ, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μειωθεί δραστικά.

Στην ίδια τηλεφωνική συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στο πεδίο της σύγκρουσης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερες ζημιές από όσες πιστεύαμε ότι ήταν δυνατό, ακόμη και στο αρχικό εξάβδομο χρονικό πλαίσιο», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η εχθρική στάση του Ιράν δεν περιοριζόταν μόνο απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επεκτεινόταν και στα κράτη του Κόλπου σε ολόκληρη την περιοχή. «Στόχευαν και την υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτή είναι ανταπόδοση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.