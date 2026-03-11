Πέρα από τα φώτα της σκηνής και τη λάμψη των παραστάσεων, ο Γιώργος Μαρίνος άφησε ένα βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία με το θάρρος της γνώμης του. Η Λίνα Μενδώνη, στο συλλυπητήριο μήνυμά της για τον θάνατο του μεγάλου διασκεδαστή, στάθηκε ιδιαίτερα στην ειλικρίνεια με την οποία αντιμετώπισε το κοινό του.

Όπως αναφέρει η Υπουργός Πολιτισμού, ο εκλιπών:

«Υπήρξε, ακόμα, από τα πρώτα δημόσια πρόσωπα που μίλησαν θαρραλέα για την προσωπική τους ζωή, αψηφώντας στερεότυπα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκόλληση από παρωχημένες αντιλήψεις και στην εδραίωση της ανοχής ως συστατικού στοιχείου της κοινής μας συμβίωσης».

Η γέννηση του πρώτου Έλληνα showman

Η καλλιτεχνική διαδρομή του Γιώργου Μαρίνου υπήρξε μια διαρκής αναζήτηση δημιουργίας που ξεκίνησε από τα ιστορικά στενά της Πλάκας. Η κ. Μενδώνη υπενθύμισε τις ρίζες αυτής της πορείας, διερωτώμενη:

«Ποιος δεν θυμάται το πέρασμά του νεότατου Γιώργου Μαρίνου, από την “Οδό Ονείρων” του Μάνου Χατζηδάκι; Και ποιος μπορεί να ξεχάσει τα μοναδικά και καυστικότατα σκετς του για την επτάχρονη δικτατορία;».

Μέσα από τη μακρόχρονη θητεία του στις μπουάτ, ο Γιώργος Μαρίνος κατάφερε να επιβάλει ένα εντελώς νέο μοντέλο ψυχαγωγίας. Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε πως ο καλλιτέχνης εισηγήθηκε «ένα νέο τοπίο στη διασκέδαση το οποίο επαναπροσδιόρισε καθοριστικά, και πάντοτε χωρίς την παραμικρή έκπτωση και εκζήτηση».

«Τον αγάπησε το μεγάλο κοινό»

Η απώλεια του χαρισματικού περφόρμερ προκαλεί συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς θεωρείται ο άνθρωπος που συνδύασε με μοναδικό τρόπο την υποκριτική, τη μουσική και τη μίμηση.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, ενός εμβληματικού καλλιτέχνη που ξεδίπλωσε ακέραιο το ταλέντο του και αγαπήθηκε όσο λίγοι από το μεγάλο κοινό. Ο χαρισματικός Γιώργος Μαρίνος μας χάρισε αφειδώλευτα το ταλέντο του, όντας ο ίδιος, ο πρώτος -και διαχρονικά το πρότυπο- Έλληνας διασκεδαστής, ο πρώτος εγχώριος σόουμαν».

Κλείνοντας τον αποχαιρετισμό της, η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε την ευγνωμοσύνη της πολιτείας προς το πρόσωπό του. «Στον Γιώργο Μαρίνο χρωστάμε πολλά, θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμάμε πάντα για την πολύτιμη συνεισφορά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας τα συλλυπητήριά της στους οικείους και τους φίλους του.