Νέες συζητήσεις γύρω από την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ξεκινήσει στις ΗΠΑ, μετά από πρόσφατη εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο όπου όλοι παρατήρησαν τους έντονα πρησμένηους αστραγάλους του. Οι εικόνες προκάλεσαν ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τη φυσική κατάσταση του 79χρονου Αμερικανού προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/3/2026) να περπατά στο γρασίδι έξω από τον Λευκό Οίκο, επιστρέφοντας από ταξίδι στη Φλόριντα. Φορώντας μπλε κοστούμι, χαιρέτησε τους δημοσιογράφους, ωστόσο πολλοί παρατήρησαν το πρήξιμο στους αστραγάλους του, το οποίο έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο.

Στην πλατφόρμα X, αρκετοί χρήστες στάθηκαν στην εικόνα των ποδιών του, με ορισμένους να σχολιάζουν ειρωνικά την κατάσταση της υγείας του προέδρου. Μάλιστα, κάποιοι ανέφεραν ότι τα «cankles» – ένας όρος που χρησιμοποιείται για πρησμένους αστραγάλους – έχουν πλέον γίνει συχνό θέμα συζήτησης γύρω από τον Τραμπ.

New photo reveals Trump's ankle is once again swollen. pic.twitter.com/geKU0xxfJC — FactPost (@factpostnews) March 10, 2026

Η υγεία του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του προηγούμενου διαστήματος, πηγές από τον Λευκό Οίκο είχαν αναφέρει ότι ο Τραμπ προτιμά να πραγματοποιεί συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο ή σε μεγάλους χώρους, ώστε να μην χρειάζεται να παραμένει όρθιος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, σε συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες φέρεται να επέλεξε να καθίσει πίσω από το ιστορικό γραφείο Resolute Desk στο Οβάλ Γραφείο, μια θέση που θεωρήθηκε ότι βοηθά να μην είναι ορατοί οι αστράγαλοί του στις κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια πάθηση που συχνά προκαλεί πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal είχε παραδεχτεί ότι για ένα διάστημα φορούσε ειδικές κάλτσες συμπίεσης, ωστόσο είχε δηλώσει ότι δεν του ήταν άνετες και τελικά σταμάτησε να τις χρησιμοποιεί.

Παρά τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει, ο ίδιος συνεχίζει να δηλώνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση υγείας. Ωστόσο, κάθε δημόσια εμφάνισή του εξακολουθεί να εξετάζεται προσεκτικά, καθώς η φυσική κατάσταση ενός προέδρου των ΗΠΑ παραμένει ζήτημα ιδιαίτερου δημόσιου ενδιαφέροντος.