Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου σε ηλικία 87 ετών προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό αλλά και στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θέαμα, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, ύστερα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook το μεσημέρι της Τετάρτης, τίμησε τη μνήμη του καλλιτέχνη, επιλέγοντας στίχους από το τραγούδι «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα», που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον ίδιο τον Γιώργο Μαρίνο.

Στην ανάρτησή του παρέθεσε αποσπάσματα από το τραγούδι:

«Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

η νύχτα θα βρει την πλατεία

ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα

χαμογελά στην πελατεία

Κουβέντες στην τύχη για κάποιον Μαρίνο

που κάνει τον κλόουν και τον θεατρίνο

και πάλι τραγούδια μαζί με φιλιά

στους δρόμους, στα πάρκα, σε κάποια σκαλιά

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κανείς δε θα μείνει εδώ γύρω

κι εγώ μοναχός μου όπως πρώτα

σε κάποια καρέκλα θα γείρω

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κι εγώ ο πολύς ο σπουδαίος

θα φύγω απ’ την πίσω πόρτα

σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, κλείνοντας το μήνυμά του, υπογράμμισε πως ο Γιώργος Μαρίνος δεν θα μπορούσε ποτέ να φύγει «σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος». Αντίθετα, όπως σημείωσε, ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης που θεωρείται ο «πατέρας» του ζωντανού show στην Ελλάδα, αποχωρεί περήφανα από τη σκηνή της ζωής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

«Ο Γιώργος Μαρίνος, περήφανος, πολυσχιδής και πάντα πρώτος στην καρδιά μας, κλείνει τα φώτα της πλατείας, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο δώρο: την τέχνη του και τις αναμνήσεις της που χαράχθηκαν στην ψυχή μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η απώλεια του Γιώργου Μαρίνου σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το ελληνικό θέαμα, με το κοινό να θυμάται τις εμβληματικές εμφανίσεις του, το χιούμορ και τη μοναδική σκηνική του παρουσία.