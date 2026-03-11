Βίντεο ντοκουμέντο από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πολίχνη στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 25χρονο, φέρνει στο φως η ΕΡΤ.

Στο οπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα δεύτερο όχημα –το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο 27χρονος– ακολουθεί με επίσης ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο βίντεο, το δεύτερο αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και παρασύρει ό,τι βρίσκει μπροστά του.

Εκείνη τη στιγμή δύο νεαροί περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Το όχημα τους παρέσυρε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο 24χρονος φίλος του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες βοήθειες.

Στις εικόνες φαίνεται επίσης η αναστάτωση που επικράτησε αμέσως μετά το δυστύχημα, καθώς κάτοικοι και εργαζόμενοι σε καταστήματα της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι έξω για να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του τροχαίου, με ένα από τα βασικά σενάρια που ερευνώνται να είναι ότι οι οδηγοί των δύο αυτοκινήτων ενδέχεται να συμμετείχαν σε κόντρα ταχύτητας.

Ο 27χρονος, μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε τη λύπη του για ό,τι συνέβη. «Αναγνωρίζω το κακό που προκάλεσα. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο» φέρεται να είπε προανακριτικά.