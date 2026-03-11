Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, την Πέμπτη (12/3), στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague και φρόντισε να ρίξει και το καρφί του για κάποιες ομάδες.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι μετράνε τέσσερις συνεχόμενες ήττες, θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη καθώς έχουν πέσει στη 10η θέση πλέον και ο Τούρκος προπονητής ανέφερε τα εξής στις δηλώσεις του…

Για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις: «Πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Νικήσαμε τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας. Έπαιξαν καλά στα τελευταία 5-6 ματς. Να παίξουμε αύριο επιθετικά, με αυτοπεποίθηση, με όλη την υποστήριξη στο ΟΑΚΑ. Χάσαμε κάποια ματς στα τελευταία σουτ, με φάουλ που δεν δόθηκαν σε τελευταία σουτ, αλλά παλέψαμε. Θα είναι σημαντικό ματς το αυριανό. Κάθε ματς που θα κερδίζουμε θα μας βοηθά στην κατάταξη».

Για τον Λεσόρ: «Είναι διαθέσιμος και θα είναι στο ρόστερ».

Για το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει σταθερότητα: «Αυτή τη σεζόν δεν βρήκαμε την ισορροπία που θέλαμε. Χάσαμε ματς από ομάδες που ήταν πιο κάτω από εμάς. Κάναμε αλλαγές. Αλλάξαμε σέντερ, πάουερ φόργουορντς. Δεν βρήκαμε ισορροπία. Έχουμε σκαμπανεβάσματα, αλλά αν αυτή η ομάδα είναι εκεί, όπως στον τελικό Κυπέλλου, νικάει.

Η ομάδα έχει επτά παίκτες που παίζουν μαζί τα τελευταία 2,5 χρόνια και σε αυτά τα 2,5 χρόνια θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι μετά τη Φενέρ, έχουν καλύτερα αποτελέσματα από εμάς, είναι το πιο επιτυχημένο club στην Ευρώπη. Ένας τίτλος EuroLeague, ένα ελληνικό πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα. Μερικές φορές χάσαμε παιχνίδια στη regular season. Δε με νοιάζει. Με νοιάζει μόνο αν χάσω στο Final Four, όπως πέρυσι από τη Φενέρ.

Αυτή η ομάδα ίσως έχει κάποιο πρόβλημα στα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, μερικές ομάδες χαίρονται όταν μας κερδίζουν στην κανονική περίοδο, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν κερδίζουμε τίτλο. Θα είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος και η προπονητική φιλοσοφία μου.

Ο Γιαννακόπουλος μίλησε με κάποιους παίκτες, αλλά φυσικά μπορεί να έρθει, είναι ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος. Χαιρόμαστε να τον βλέπουμε στις προπονήσεις και θα είμαστε επίσης χαρούμενοι να τον βλέπουμε σε όλα τα ματς.

Είμαστε οικογένεια σε αυτή την ομάδα. Θέλουμε να πετύχουμε. Πιστεύω ότι θα είναι εδώ σε όλα τα παιχνίδια, γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να λύσουν τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις πάντα οπότε είναι σημαντικό να μένεις επιθετικός τόσο στον πνευματικό τομέα όσο και στον σωματικό. Τη νοοτροπία που έχουμε θα τη δούμε τον Μάιο και τον Ιούνιο».