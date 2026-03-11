Ο Όμιλος Σαράντη ανακοίνωσε αύξηση κερδοφορίας για το 2025, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις καθαρές πωλήσεις του σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 599,6 εκατ. ευρώ, έναντι 600,1 εκατ. το 2024, ενώ σε συγκρίσιμη βάση κατέγραψαν άνοδο 0,4%.

Η λειτουργική επίδοση του ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά μέσα στη χρονιά, με τα EBITDA να ανέρχονται στα €89 εκατ., αυξημένα κατά 9,1% σε σχέση με το 2024, και το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 14,8% από 13,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Τα λειτουργικά κέρδη EBIT αυξήθηκαν κατά 10% και έφτασαν τα €67 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να ενισχύεται στο 11,2%.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα στην τελική γραμμή, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €53,1 εκατ. από €46 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,3%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ενισχύθηκαν κατά 17% και ανήλθαν στα €0,83.

Βελτιωμένες επιδόσεις και αυξημένο μέρισμα

Ο όμιλος αναφέρει ότι η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους συνδέεται με το καλύτερο προϊοντικό μείγμα, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Στα επώνυμα προϊόντα καταγράφηκε αύξηση 1,5%, με τα Top-15 HERO προϊόντα να ενισχύονται κατά 3,4%, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας υποχώρησαν κατά 14,6%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση μεικτό μέρισμα συνολικού ύψους €25 εκατ. για τη χρήση 2025, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με τα €20 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς. Το μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώνεται σε €0,392464.

Ταμειακή θέση και επενδύσεις

Η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου ενισχύθηκε περαιτέρω, με καθαρή ταμειακή θέση €23,5 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, έναντι καθαρού δανεισμού €8,5 εκατ. στο τέλος του 2024. Παράλληλα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα €79,5 εκατ. από €32,8 εκατ. το 2024.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο όμιλος προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους €15,7 εκατ., ενώ ενίσχυσε τη ρευστότητά του και μέσω της είσπραξης της πρώτης δόσης €20,6 εκατ. από την πώληση του μεριδίου του στην Estee Lauder.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε €37,3 εκατ. το 2025, στηρίζοντας την αναβάθμιση της μονάδας της Stella Pack, την επέκταση του εργοστασίου στα Οινόφυτα, καθώς και τη συνολική στρατηγική του ομίλου σε τομείς όπως η λειτουργική αποδοτικότητα, η βιωσιμότητα και η μελλοντική ανάπτυξη.

Επέκταση στο εξωτερικό και ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο Όμιλος Σαράντη συνέχισε να ενισχύει τη διεθνή του παρουσία, με τη μάρκα Carroten να επεκτείνεται σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού και με επιπλέον κωδικούς να προγραμματίζονται για την αγορά των ΗΠΑ.

Παράλληλα, προχώρησε η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με το πρώτο κύμα χωρών να περνά επιτυχώς στο SAP S/4HANA και το δεύτερο να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2026. Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης πρόοδο στο πρόγραμμα Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, με στόχο την καλύτερη ορατότητα των δεδομένων και την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Στο πεδίο της βιωσιμότητας, κατέγραψε ετήσια μείωση 11,5% στις απόλυτες εκπομπές CO2 Scope 1 και 2, συνεχίζοντας την πορεία προς τον στόχο μείωσης κατά 42% έως το 2030.

Εκτίμηση για το 2026

Για το 2026, ο όμιλος εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν στα €620 εκατ., αυξημένες κατά 3,4% σε σχέση με το 2025, ενώ τα EBITDA αναμένεται να ανέλθουν στα €97 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 9%. Το περιθώριο EBITDA προβλέπεται στο 15,6%, με εκτιμώμενο CAPEX €20 εκατ. και ελεύθερες ταμειακές ροές €63 εκατ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, Γιάννης Μπούρας σχολίασε: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά σταθερής υλοποίησης της στρατηγικής και ουσιαστικής προόδου για τον Όμιλο, καθώς επιτύχαμε ισχυρή κερδοφορία και ενισχύσαμε περαιτέρω τη λειτουργική μας βάση σε ένα διαρκώς απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η σαφής εστίασή μας και προτεραιοποίηση στις βασικές μας κατηγορίες βελτίωσε το μείγμα πωλήσεων και στήριξε την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, ενώ η συνεχής έμφαση στην επιχειρησιακή αριστεία και την αποδοτική διαχείριση του κόστους μάς επέτρεψε να ενισχύσουμε περαιτέρω την κερδοφορία, αντισταθμίζοντας τη μειωμένη ζήτηση σε ορισμένες αγορές. Παράλληλα, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην αλυσίδα εφοδιασμού μας με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της μελλοντικής ανάπτυξης.

Το 2025 ολοκληρώσαμε την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση της μονάδας Stella Pack, η οποία αναμένεται να αποφέρει από το 2026 απτά οφέλη σε όρους αποδοτικότητας, βιώσιμης λειτουργίας και εξοικονόμησης κόστους. Την ίδια στιγμή, προχώρησαν οι επενδύσεις για την επέκταση του εργοστασίου μας στα Οινόφυτα, με την υλοποίηση του έργου να συνεχίζεται εντός του 2026, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη στήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στην κατηγορία προϊόντων ομορφιάς, περιποίησης δέρματος και αντηλιακής προστασίας. Οι διεθνείς πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνέχισαν να αποκτούν δυναμική, με την επέκταση της μάρκας αντηλιακών προϊόντων Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία μας.

Παράλληλα, ενισχύουμε την παρουσία μας στις ΗΠΑ, με επιπλέον κωδικούς προϊόντων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, υποστηρίζοντας την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά και ενισχύοντας τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη σε στρατηγικά σημαντικές αγορές. Κατά τη διάρκεια του έτους, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε όλες τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εγκατάστασης του SAP S/4HANA σε πολλαπλές χώρες, καθώς και η ολοκλήρωση του προγράμματος Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (IBP), σηματοδότησαν σημαντικά ορόσημα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την ορατότητα και τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, το δεύτερο κύμα χωρών που εντάχθηκαν στο SAP S/4HANA ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2026 για τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενισχύοντας περαιτέρω την ενοποίηση των συστημάτων και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα σε ολόκληρο τον Όμιλο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας σε όλο τον Όμιλο για την αφοσίωση, την ευελιξία και τη δέσμευσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή διαχείριση ενός απαιτητικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης.

Κοιτώντας μπροστά, εισερχόμαστε στο 2026 με ισχυρή λειτουργική βάση, σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη και αυξημένη οργανωτική ανθεκτικότητα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας και των περιθωρίων κέρδους μας και στη δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους.»