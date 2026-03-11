Ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του Ομίλου Antenna, και ο Πιρς Μόργκαν συμφώνησαν να επενδύσουν στην πλατφόρμα Uncensored. Στόχος είναι να αναπτύξουν έναν ισχυρό διεθνή όμιλο με παγκόσμια εμβέλεια και κύρος.

Η πλατφόρμα Uncensored δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια από τον Πιρς Μόργκαν και έχει ήδη φτάσει το 1 δισ. προβολές, τα 30 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ τα debates του Μόργκαν ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια προβολές και το 1 εκατ. αλληλεπιδράσεις κάθε εβδομάδα.

Αξιοποιώντας την τεράστια επιρροή του Πιρς Μόργκαν, ο οποίος έχει πάρει συνέντευξη από όλους τους παγκόσμιους ηγέτες και πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, η Χίλαρι Κλίντον, ο Ντέιβιντ Κάμερον και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επόμενος σταθμός της επένδυσης είναι η ένταξη στην Uncensored μεγάλων ονομάτων της δημοσιογραφίας με παγκόσμια αναγνώριση και απήχηση.

Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του Ομίλου Antenna

Διευθύνουσα σύμβουλος στην Uncensored, λοιπόν, συμφωνήθηκε να αναλάβει η Rashida Jones, πρώην πρόεδρος του MSNBC – του κορυφαίου τηλεοπτικού δικτύου ενημέρωσης στις ΗΠΑ – και εδώ και έναν χρόνο σύμβουλος και στενή συνεργάτιδα του Θοδωρή Κυριακού.

Η Rashida Jones θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια στελέχη των media, με εντυπωσιακή πορεία στη δημιουργία και ανάπτυξη οργανισμών του κλάδου. Είναι βραβευμένη με Emmy Award και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην τηλεοπτική δημοσιογραφία. Ως πρόεδρος του MSNBC, επέκτεινε σημαντικά τη δραστηριότητα του δικτύου σε ένα σύγχρονο μέσο με streaming πλατφόρμες, social media, podcasts, live events και κινηματογραφικές παραγωγές.

Πιρς Μόργκαν

Με τη νέα, σημαντική επένδυση του Ομίλου Antenna, τη μεγάλη απήχηση της Uncensored, την ένταξη παγκοσμίου κλίμακας δημοσιογράφων και την πολύτιμη εμπειρία της Rashida Jones, η φιλοδοξία των Θοδωρή Κυριακού και Πιρς Μόργκαν είναι να δημιουργήσουν έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους διεθνούς εμβέλειας, που προωθεί τον διάλογο και την έγκυρη ενημέρωση.

Ο Πιρς Μόργκαν, προχωρώντας σε δηλώσεις, τόνισε: «Η φιλοδοξία για την Uncensored είναι να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς με τολμηρό και υψηλής απήχησης περιεχόμενο που ξεχωρίζει μέσα στον θόρυβο της σύγχρονης ενημέρωσης. Η Rashida Jones είναι ένα από τα πιο δυναμικά στελέχη στον χώρο των media και η πορεία της στη δημιουργία και ανάπτυξη οργανισμών είναι εντυπωσιακή. Με τη δική της ηγεσία και τη σημαντική στήριξη μιας εξαιρετικής και ιδιαίτερα έμπειρης ομάδας επενδυτών, με επικεφαλής τους Όμιλο Antenna και Raine Ventures, θα δημιουργήσουμε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς media διεθνώς».