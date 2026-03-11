Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια μετά την καταδίκη των 42 για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Με εξαίρεση τον Γιάννη Λαγό, τον Ηλία Κασιδιάρη και τον καταδικασμένο για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά που εκτίουν τις ποινές τους όλοι οι υπόλοιποι ήταν εκτός φυλακής.

Τώρα τα δεδομένα άλλαξαν για την σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου η οποία δεν είχε πάει στη φυλακή ούτε μια ημέρα όπως και άλλους τρεις καταδικασθέντες.

Εκτός από την Ελένη Ζαρούλια, οδηγούνται στη φυλακή οι Γιώργος Δήμου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Γεώργιος Σκάλκος.

Έντεκα καταδικασθέντες στους οποίους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης και δεν είχαν εκτίσει το δικαστήριο είτε μετέτρεψε σε χρηματική την ποινή είτε χορήγησε αναστολή. Οι 24, από τους συνολικά 42 που καταδικάστηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, έχουν εκτίσει την ποινή τους και έχουν αποφυλακιστεί με υφ´ όρων απόλυση.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.

Η εισαγγελέας της έδρας, νωρίτερα , εισηγήθηκε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα που προέβαλαν μόνο οι Αλεξόπουλος, Αρβανίτης Ευγενικός , Μαρίας και Χατζηδάκης και να απορριφθούν των υπολοίπων για αναστολή ή μετατροπή των ποινών .