Στη Βουλγαρία αναμένεται να βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση που του απηύθυνε ο Βούλγαρος ομόλογός του, Atanas Zapryanov. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών και αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Κατά την παραμονή του στη Σόφια, ο Έλληνας υπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Zapryanov, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν τη στρατιωτική συνεργασία, τις εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας αλλά και τις προοπτικές για κοινές πρωτοβουλίες σε τομείς που συνδέονται με την τεχνολογική καινοτομία στον αμυντικό τομέα. Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι επιτελείς της χώρας μας αποφάσισαν την μετακίνηση πυροβολαρχίας αντιαεροπορικού συστήματος Patriot κοντά στα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας, με στόχο την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας και της βουλγαρικής επικράτειας. Παράλληλα, σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας έχει αναπτυχθεί ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16, γεγονός που εντάσσεται επίσης στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται και συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Andrey Gurov.