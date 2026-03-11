Το νέο λάβαρο για το ευρωπαϊκό που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 2000, το οποίο αντικατέστησε αυτό του Ντέγιαν Μποντιρόγκα που κατέβηκε στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ανέβηκε στην οροφή του Telecom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πέμπτη (12/3) τη Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague και δεν θα υπάρχει κανένα κενό στα λάβαρα με τα επτά ευρωπαϊκά που έχει κατακτήσει.

Με εντολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είχε κατέβει αυτό του Μποντιρόγκα από το ευρωπαϊκό του 2000 και στη θέση του, τελικά, ανέβηκε ένα με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και το τρόπαιο που είχαν κατακτήσει οι «πράσινοι» μετά τη νίκη τους επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Final Four που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη.