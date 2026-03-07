Η απόφαση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να κατεβάσει το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία, προκάλεσε κριτική από την πλευρά του κόσμου, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαντάει.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα στη Euroleague και βρίσκονται στη 10η θέση, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να είναι έξαλλος με τη διαιτησία και να το δείχνει με την απόφαση που πήρε για το λάβαρο της κατάκτησης του ευρωπαϊκού το 2000, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μποντιρόγκα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε κριτική από οπαδούς του Παναθηναϊκού που δεν συμφωνούν, με αποτέλεσμα ο Γιαννακόπουλος να επανέλθει με νέο story στο Instagram, όπου είπε τα εξής…

«Είναι κάποιοι που διαφωνούνε με την απόφαση πάνω στον θυμό, ότι κατεβάσαμε το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Άκου λέει, πάνω στον θυμό. Όχι, ο θυμός είναι όταν γίνεται το φάουλ την περασμένη εβδομάδα στο τελευταίο σουτ και δεν δίνεται. Όταν όλη τη σεζόν μας έχουν πάει γ… Όταν κάνεις παράπονα και δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Και η θέση μου είναι να προστατεύω την ομάδα.

Κι όταν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι, που όσο κι αν έχουν τιμηθεί και τιμήσει τον σύλλογο, πράττουν έτσι, με αδιαφορία απέναντί μας σ’ αυτά που γίνονται, εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε, όταν μας γ…, θα τους γ…».