Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών, στο ύψος της Ασσήρου και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σέρρες, όπου ένα φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα με τo thestival, το φορτηγό μετέφερε ψυκτικό αέριο όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ξέσπασε πυρκαγιά στο όχημα. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα το φορτηγό να παραδοθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στη φωτιά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες και έξι πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το όχημα είχε ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκταση της φωτιάς.

Ο οδηγός του φορτηγού, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το όχημα και δεν έχει τραυματιστεί, καθώς βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η επιχείρηση κατάσβεσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, γεγονός που οδήγησε την Τροχαία να προχωρήσει στον αποκλεισμό του δρόμου για λόγους ασφαλείας. Η διακοπή της κυκλοφορίας προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στην εθνική οδό, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές πολλών χιλιομέτρων.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς αρκετοί οδηγοί προσπαθούσαν να δουν τι ακριβώς συνέβαινε στο σημείο του περιστατικού, φτάνοντας ακόμη και να ανεβαίνουν στη νησίδα του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλήρες μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας.