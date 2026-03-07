Στη σύλληψη ενός 82χρονου συνταξιούχου γιατρού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειροπέδες διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος διατηρούσε στο κινητό τηλέφωνο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του φωτογραφίες ανήλικων παιδιών σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, ανάμεσά τους και των εγγονιών του!

Ο 82χρονος συνταξιούχος γυναικολόγος –ιδιαίτερα γνωστός στην Πάτρα– συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων. Η πληροφορία που έφτασε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανέφερε ότι ο 82χρονος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ υπήρχαν και ενδείξεις ότι ενδεχομένως είχε πρόσβαση σε ανήλικα παιδιά. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην ταυτοποίησή του και στη σύλληψή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 6/2, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι υπολογιστή. Από την επιτόπια εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκε το email που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την ανάρτηση του παράνομου υλικού στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα βρέθηκαν αποθηκευμένα τοπικά χιλιάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο που περιλαμβάνουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι μεταξύ του υλικού εντοπίστηκαν φωτογραφίες ανήλικων παιδιών σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να είναι εγγόνια του 82χρονου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.