O Ράφα Μπενίτεθ θέλει από την ομάδα του να συνεχίσει την αγωνιστική της άνοδο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, μιλώντας στην κάμερα της «Nova» δήλωσε πως οι παίκτες του στα τελευταία παιχνίδια είναι «συνεπείς σε πράγματα που επιθυμούμε να κάνουμε», και πρόσθεσε:

«Όταν ξεκινάς να κερδίζεις, έχεις αυτό το θετικό συναίσθημα και άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση. Διότι, η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και καλύτερη.

Ουσιαστικά, μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, γιατί όταν κάτι πηγαίνει καλά, βοηθάει και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις», κατέληξε.