«Οργιάζουν» πλέον οι φήμες πως ο Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και βρίσκεται στην Γαλλία, βρήκε τον νέο του έρωτα!

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης εθεάθη για ακόμη μια φορά με την Εστερ Εσπόζιτο με τα Ισπανικά και τα Γαλλικά μέσα ενημέρωσης να μεταφέρουν πλέον με βεβαιότητα την πληροφορία ότι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως και η γνωστή Ισπανίδα ηθοποιός είναι μαζί.

Μάλιστα υποστηρίζουν πως τους είχαν δει μαζί στις 25 Φεβρουαρίου στην Ισπανία αλλά και πάλι πρόσφατα τους πέτυχαν να είναι μαζί στον Πύργο του Άιφελ και αργότερα σε δείπνο σε γνωστό γαλλικό εστιατόριο με θέα τον Πύργο του Άιφελ.