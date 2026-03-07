Στα άκρα

Χαμός στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό και την απόσυρση του λάβαρου με τον Μποντιρόγκα από το ΟΑΚΑ. Μια κίνηση που δείχνει ότι οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να πάνε σε πόλεμο πλέον προκειμένου, όπως λένε, να φτιάξει η διαιτησία. Θα φανεί στην πορεία τι αποτελέσματα θα έχει αυτή η τακτική του Παναθηναϊκού, άνθρωπος του μπάσκετ πάντως μου έλεγε μετά τον αγώνα πως είναι ακόμη ένα μεγάλο λάθος του Γιαννακόπουλου. «Όπως πέρυσι άλλαξε τη ροή των τελικών του πρωταθλήματος κατεβαίνοντας στο ΣΕΦ, έτσι και τώρα κάνει μεγάλο λάθος», είναι η εκτίμησή του και θα δούμε προσεχώς αν θα δικαιωθεί.

Οι διακοπές του Ιερεθουέλο

Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού βασικά είναι με τον Ιερεθουέλο, τον Ισπανό που ελέγχει το κομμάτι της διαιτησίας και αποφασίζει ποιοι θα σφυρίξουν σε κάθε ματς. Σύμφωνα με τους «πράσινους» δεν αποφασίζει μόνο ποιοι θα σφυρίξουν αλλά και πώς. Και το πρόβλημά τους με τον Ιερεθουέλο προκύπτει από το γεγονός πως ο Ισπανός συνηθίζει κάθε χρόνο να κάνει διακοπές στην Ελλάδα ως καλεσμένος, φιλοξενούμενος ανθρώπου του μπάσκετ. Παράγοντα του μπάσκετ. Ο Ιερεθουέλο είχε και έχει άριστες σχέσεις με συγκεκριμένα άτομα και στον Παναθηναϊκό το έχουν επισημάνει αρκετές φορές αυτό στον Μποντιρόγκα αλλά θεωρούν πως ο Σέρβος αδιαφορεί.

Αλλάζει τακτική ο Αταμάν

Για την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, πάντως, δεν γίνεται να φταίει μόνο η διαιτησία, όπως λένε στον Παναθηναϊκό. Φταίει και η ομάδα του Αταμάν, ο οποίος θα αλλάξει τακτική από εδώ και πέρα. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν παίκτες που ο Τούρκος δεν εμπιστεύεται, δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Και αφού δεν τους εμπιστεύεται, θα μειώσει και τον χρόνο συμμετοχής τους πλέον. Κι έπαιζαν λίγο. Τώρα θα παίζουν λιγότερο, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να δίνει περισσότερο χρόνο και ευθύνες στους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τους «πράσινους» και οι καλύτεροί τους θα πρέπει να ετοιμαστούν για… υπερωρίες.

Οι… κατάσκοποι στο Καραϊσκάκη

Κατάμεστο θα είναι το Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και στις εξέδρες του δεν θα βρίσκονται μόνο οπαδοί των γηπεδούχων αλλά και «κατάσκοποι» ξένων ομάδων. Η Ρόμα και η Αταλάντα θα είναι στο Φάληρο για να δουν τους Τζολάκη και Πιρόλα, η Παρί θα έχει τα μάτια της στραμμένα στον Μουζακίτη, οι Γιουβέντους και Μίλαν είναι συχνά-πυκνά στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, είτε για τον Τζολάκη είτε για τον Πιρόλα. Όλα αυτά απλά επιβεβαιώνουν ότι το καλοκαίρι οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μία ακριβή πώληση, ενδεχομένως και δύο.

Ενδιαφέρον για Στρακόσα

Η ΑΕΚ παίζει σήμερα με τη Λάρισα για τη νίκη που θα την αφήσει μόνη στην κορυφή, περιμένοντας να δει τι θα γίνει στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Στην Ένωση σκέφτονται τη μάχη του τίτλου, την Τσέλιε που ακολουθεί, κάνουν σκέψεις και για τις μεταγραφικές κινήσεις τους το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει να σκέφτονται και το ενδιαφέρον που υπάρχει από Ευρώπη για κάποιους παίκτες τους. Όπως ο Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας των «κιτρινόμαυρων» κάνει εξαιρετική σεζόν και οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με δεδομένο πως είχε ούτως ή άλλως καλό όνομα από τη θητεία του στη Λάτσιο. Στη Νέα Φιλαδέλφεια πάντως δεν έχουν καμία πρόθεση να συζητήσουν για πώλησή του.

Η ώρα του Σαββίδη

Ο ΠΑΟΚ πέρασε όπως πέρασε από το ματς με την Κηφισιά, κάλυψε την απόσταση από την κορυφή και τώρα… παίζει μπάλα ο Σαββίδης. Αυτό λένε στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες. Ότι θα παίξει μπάλα ο Σαββίδης από εδώ και πέρα και αυτό τους κάνει πολύ αισιόδοξους για κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του ελληνικού ποδοσφαίρου άλλωστε το να… παίζει μπάλα ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας και όλοι να το αντιλαμβάνονται σαν καλό αυτό, σαν εξαιρετικό νέο. Θα παίξει μπάλα ο Σαββίδης επομένως από εδώ και πέρα και θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα του κάνει τάκλιν.